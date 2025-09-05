Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament

Vicepremierul Marii Britanii Angela Rayner a demisionat vineri, după ce o anchetă independentă a constatat că ea nu a îndeplinit standardele etice cerute miniștrilor Guvernului, cu privire la achiziția recentă a unei locuințe.

Miercuri, Rayner a recunoscut că a plătit taxe prea mici când a achiziționat un apartament în valoare de 800.000 de lire (920.000 de eur0) în Hove, pe coasta de sud a Angliei, la începutul acestei veri.

Ea a menționat că concluziile anchetei au arătat că ea a acționat cu bună credință, dar că ar fi trebuit să caute sfaturi mai specifice privind latura fiscală a achiziției.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru această eroare”, a spus ea în scrisoarea sa de demisie adresată prim-ministrului Keir Starmer. „Aș dori să profit de această ocazie pentru a repeta că nu a fost niciodată intenția mea să fac altceva decât să plătesc suma corectă”.

Miercuri, Rayner s-a adresat consilierului independent pe standarde ministeriale, Laurie Magnus, care i-a prezentat raportul său lui Starmer vineri.

În Marea Britanie, sunt percepute taxe pentru achizițiile de proprietăți, cu taxe mai mari pentru casele mai scumpe și reședințele secundare.

Relatările din presă au sugerat că Rayner a economisit 40.000 de lire sterline (46.000 de euro) prin neplata taxei corespunzătoare, cunoscută sub numele de taxă de timbru.

Acuzații de ipocrizie

Rayner, care se ocupa de portofoliul pentru Locuințe în Guvernul laburist, i-a criticat adesea pe cei care plătesc în mod deliberat impozite mai mici, în special pe cei din Administrația conservatoare anterioară, pe care laburiștii au înlocuit-o în iulie 2024.

După dezvăluirile din presă, Rayner s-a confruntat cu acuzații de ipocrizie, în contextul în care Guvernul ar urma să crească taxele pe proprietăți din toamnă.

Premierul Keir Starmer a spus că Rayner a luat decizia corectă, dar a spus că este „foarte trist” să o vadă părăsind Guvernul.

„Nu am decât admirație pentru tine și un respect imens pentru realizările tale în politică”, a scris Starmer.

Scrisoarea se încheia „cu cele mai bune urări și cu adevărată tristețe”.

Angela Rayner a demisionat, de asemenea, din funcția de lider adjunct al Partidului Laburist.

Surse din Downing Street au confirmat că premierul va efectua acum o remaniere, dar că Rachel Reeves va rămâne în funcția de ministru de Finanțe, notează The Guardian.

Plecarea lui Rayner lasă guvernul laburist fără una dintre cele mai autentice și puternice voci din clasa muncitoare, într-un moment în care partidul se luptă să se reconecteze cu baza sa tradițională de alegători și se află în urma partidului Reformăm Marea Britanie (Reform UK) în sondaje.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra