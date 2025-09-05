Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament

Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament

05 sept. 2025, 14:59, Știri externe
Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament

Vicepremierul Marii Britanii Angela Rayner a demisionat vineri, după ce o anchetă independentă a constatat că ea nu a îndeplinit standardele etice cerute miniștrilor Guvernului, cu privire la achiziția recentă a unei locuințe.

Miercuri, Rayner a recunoscut că a plătit taxe prea mici când a achiziționat un apartament în valoare de 800.000 de lire (920.000 de eur0) în Hove, pe coasta de sud a Angliei, la începutul acestei veri.

Ea a menționat că concluziile anchetei au arătat că ea a acționat cu bună credință, dar că ar fi trebuit să caute sfaturi mai specifice privind latura fiscală a achiziției.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru această eroare”, a spus ea în scrisoarea sa de demisie adresată prim-ministrului Keir Starmer. „Aș dori să profit de această ocazie pentru a repeta că nu a fost niciodată intenția mea să fac altceva decât să plătesc suma corectă”.

Miercuri, Rayner s-a adresat consilierului independent pe standarde ministeriale, Laurie Magnus, care i-a prezentat raportul său lui Starmer vineri.

În Marea Britanie, sunt percepute taxe pentru achizițiile de proprietăți, cu taxe mai mari pentru casele mai scumpe și reședințele secundare.

Relatările din presă au sugerat că Rayner a economisit 40.000 de lire sterline (46.000 de euro) prin neplata taxei corespunzătoare, cunoscută sub numele de taxă de timbru.

Acuzații de ipocrizie

Rayner, care se ocupa de portofoliul pentru Locuințe în Guvernul laburist, i-a criticat adesea pe cei care plătesc în mod deliberat impozite mai mici, în special pe cei din Administrația conservatoare anterioară, pe care laburiștii au înlocuit-o în iulie 2024.

După dezvăluirile din presă, Rayner s-a confruntat cu acuzații de ipocrizie, în contextul în care Guvernul ar urma să crească taxele pe proprietăți din toamnă.

Premierul Keir Starmer a spus că Rayner a luat decizia corectă, dar a spus că este „foarte trist” să o vadă părăsind Guvernul.

„Nu am decât admirație pentru tine și un respect imens pentru realizările tale în politică”, a scris Starmer.

Scrisoarea se încheia „cu cele mai bune urări și cu adevărată tristețe”.

Angela Rayner a demisionat, de asemenea, din funcția de lider adjunct al Partidului Laburist.

Surse din Downing Street au confirmat că premierul va efectua acum o remaniere, dar că Rachel Reeves va rămâne în funcția de ministru de Finanțe, notează The Guardian.

Plecarea lui Rayner lasă guvernul laburist fără una dintre cele mai autentice și puternice voci din clasa muncitoare, într-un moment în care partidul se luptă să se reconecteze cu baza sa tradițională de alegători și se află în urma partidului Reformăm Marea Britanie (Reform UK) în sondaje.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra

Marea Britanie: Reguli mai ASPRE pentru familiile imigranților cărora li s-a acordat azil. Ministrul de Interne: „Sistemul de azil este defect”

Citește și

ANALIZĂ EXCLUSIV După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
14:51
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
EXTERNE Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc
13:41
Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc
FOTO-VIDEO Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
12:30
Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
EXTERNE Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
12:28
Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
EXTERNE Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia
11:45
Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia
EXTERNE „Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro
11:16
„Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro
Mediafax
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor! A fost pălmuită până a decedat, iar bărbatul i-a aprins apoi o lumânare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
„Lezmajestate” față de bugetari. Proiectul care stârnește revoltă
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis! "Ziua noastră specială!"
RadioImpuls
CUTREMURĂTOR! Un tânăr campion la box a murit la doar 18 ani, lovit de un camion. Acesta stătea întins pe șosea în stare de ebrietate la momentul impactului, după o ieșire cu prietenii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Un manuscris antic despre „fenomene inexplicabile” aduce vești proaste pentru cei care cred în Giulgiul din Torino
ACTUALITATE România în liga inferioară. De ce diferă dramatic CALITATEA produselor la rafturile noastre față de cele din Occident
15:11
România în liga inferioară. De ce diferă dramatic CALITATEA produselor la rafturile noastre față de cele din Occident
ACTUALITATE Tragedie în Familia Regală Britanică. Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani
15:00
Tragedie în Familia Regală Britanică. Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani
HOROSCOP Horoscop 6 septembrie 2025. LEII primesc informații prețioase
15:00
Horoscop 6 septembrie 2025. LEII primesc informații prețioase
DATE EXCLUSIVE NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
14:52
NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
ACTUALITATE Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc. Asociația nu-i poate refuza
14:51
Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc. Asociația nu-i poate refuza
POLITICĂ CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat”
14:47
CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat”