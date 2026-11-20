Selly este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Numele său real este Andrei Șelaru și a început să activeze în mediul online în jurul vârstei de 11 ani, primele sale venituri fiind din vizualizările videoclipurilor de pe YouTube.

Odată cu trecerea anilor, Selly a trecut treptat de la activitatea de creator de conținut la antreprenoriat, dezvoltând proiecte în industria divertismentului, producției video și organizării de evenimente, cele mai cunoscute fiind Beach, Please! și Nibiru.

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Într-o declarație de presă, acesta a spus că a făcut primul milion de euro la 19 ani. În 2021, veniturile din AdSense ajungeau uneori la 10.000–15.000 de euro într-o lună. Așadar, primul milion de euro nu este doar o estimare jurnalistică, ci o sumă pe care Selly a afirmat că a atins-o.

YouTube și publicitate

În 2025, presa a relatat că Selly ar fi indicat venituri de aproximativ 35.000 de euro lunar din YouTube. Estimarea anuală este, astfel, de 420.000 euro.

În aprilie 2023, Selly declara pentru Ziarul Financiar că avea contracte de publicitate cu valori cuprinse între 3.000–3.500 de euro și 100.000 de euro. Nu toate contractele sunt la valoarea maximă, iar o parte din bani acoperă producția și echipa.

De asemenea, a participat la producții precum:

• Tabăra

• Romina, VTM

• 5GANG – Un altfel de Crăciun

• Buzz House: The Movie

Acestea reprezintă surse suplimentare de venit, dar nu există o situație publică centralizată cu încasările personale ale lui Selly.

Beach, Please!

Festivalul Beach, Please! este unul dintre cele mai importante proiecte antreprenoriale în care este implicat. În 2024, firmele lui Selly au raportat 10,56 milioane de lei cifră de afaceri și peste 2,66 milioane de lei profit net, potrivit Termene.

Bilanțul firmelor

a) Selly Media Network

• cifra de afaceri 2025: 10.500.000 lei

• profit net 2025: 1.170.000 lei

• marja de profit 2025: 11.07%

b) Beach Please Festival SRL

• cifră de afaceri 2025: 22.840.000 milioane lei.

• profit net 2025: 1.650.000 milioane lei.

• datorii totale: 41.930.000 lei

NIBIRU 2026

Nibiru este unul dintre cele mai ambițioase proiecte antreprenoriale în care este implicat Selly. Investiția în teren și amenajări a depășit 50 de milioane de euro. Nibiru a generat aproximativ 300 de milioane de euro în economia locală. Beach, Please! a contribuit cu aproximativ 100 de milioane de euro în economia locală.

Un aspect foarte important este faptul că cele 400 de milioane de euro nu reprezintă încasările lui Selly. Sunt cheltuielile generate în economia locală de vizitatori. Nici investiția de 50 de milioane nu poate fi considerată averea sa personală.

Estimativ, averea lui Selly s-ar situa undeva la 5.000.000 euro. Nu vorbim despre cifra de afaceri a firmelor sau despre valoarea proiectelor în care este implicat, ci despre o estimare a averii nete: bani, investiții, proprietăți și participații în afaceri, minus datorii.