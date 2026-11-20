Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 20 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Joe Biden, pe numele său complet Joseph Robinette Biden Jr., s-a născut pe 20 noiembrie 1942, în orașul Scranton, Pennsylvania, SUA. Este un politician american, membru al Partidului Democrat, care a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite, ocupând această funcție între 2021 și 2025. Înainte de a deveni președinte, a fost senator timp de 36 de ani, reprezentând statul Delaware, iar între 2009 și 2017 a ocupat funcția de vicepreședinte în administrația lui Barack Obama. În timpul mandatului său prezidențial, Biden a susținut investițiile în infrastructură, dezvoltarea economiei și combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, a sprijinit Ucraina în urma invaziei rusești din 2022. Cariera sa politică a fost marcată atât de realizări, cât și de controverse, printre care inflația, problemele legate de imigrație și preocupările privind vârsta sa. În iulie 2024, a renunțat la candidatura pentru un nou mandat prezidențial. Joe Biden rămâne o personalitate importantă a politicii americane, având o carieră de peste cinci decenii în serviciul public.

Zoia Ceaușescu s-a născut pe 1 martie 1949, la București, fiind singura fiică a fostului conducător comunist Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena Ceaușescu. A avut doi frați, Valentin și Nicu. A urmat cursurile Liceului nr. 24 din București, actualul Colegiu Național “Jean Monnet”, apoi a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București, în 1971. A devenit doctor în matematică și a desfășurat activitate de cercetare științifică. A lucrat la Institutul de Matematică și, ulterior, la Institutul pentru Creație Științifică și Tehnică (INCREST), unde a condus secția de matematică. A publicat mai multe lucrări de specialitate. Deși provenea dintr-o familie aflată la conducerea României comuniste, Zoia nu a ocupat funcții politice. După Revoluția din decembrie 1989, a avut o viață mai retrasă, departe de atenția publică. Zoia Ceaușescu a murit pe 20 noiembrie 2006, la București, la vârsta de 57 de ani, în urma unui cancer pulmonar. Astăzi, ea este amintită atât pentru legătura sa cu familia Ceaușescu, cât și pentru activitatea desfășurată în domeniul matematicii.

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este sărbătorită în fiecare an, pe 20 noiembrie. Această zi marchează adoptarea Declarației Drepturilor Copilului, în 1959, și a Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, la 20 noiembrie 1989. Scopul acestei sărbători este de a atrage atenția asupra importanței respectării și protejării drepturilor tuturor copiilor, indiferent de naționalitate, religie sau situație socială. Fiecare copil are dreptul la educație, sănătate, familie, protecție, joacă, exprimarea liberă a opiniilor și o viață lipsită de violență și discriminare. Această zi amintește că cei mici au nevoie de iubire, grijă, respect și sprijin pentru a crește frumos și a avea un viitor mai bun.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1889: Edwin Hubble 🇺🇸🔭 fondatorul astronomiei extragalactice

🎂1922: Valentin Stănescu 🇷🇴⚽️ a jucat la Echipa națională de fotbal. A fost poreclit Zimbrul

🎂1925: Robert F. Kennedy 🇺🇸🗣️ asasinat, senator de New York, fratele președintelui John F. Kennedy

🎂1925: Maia Plisețkaia 🇷🇺🇪🇸🇩🇪🇱🇹🩰 considerată cea mai bună balerină rusă și una din cele mai bune balerine ale secolului al XX-lea. A dansat în aceeași perioadă cu renumita balerină Galina Ulanova și în 1960 a preluat titlul de prima ballerina assoluta a Teatrulul Bolșoi, în detrimentul Galinei

🎂1942: Joe Biden 🇺🇸🗣️ al 46-lea președinte al SUA

🎂1959: Sean Young 🇺🇸🎬 cunoscută în special pentru rolurile sale din Blade Runner (1982), Dune (1984), No Way Out (1987), Wall Street (1987), Cousins (1989), Ace Ventura (1994)

Decese 🕯

🕯️1910: Lev Tolstoi 🇷🇺✒️ unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoievski, este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse (începută în 1820 cu primele opere ale lui Pușkin și terminată în 1880 cu ultimele lucrări ale lui Dostoievski). Operele sale Război și pace și Anna Karenina au avut o influență hotărâtoare asupra dezvoltării romanului mondial

🕯️1975: Francisco Franco 🇪🇸✯ dictator al Spaniei (1939-1975)

🕯️2006: Robert Altman 🇺🇸🎥 MASH (1970)

🕯️2006: Zoia Ceaușescu 🇷🇴 fiica lui Nicolae Ceaușescu

Evenimente📋

📋👶🏻 Ziua internațională a drepturilor copilului

Calendar 🗒️

🗒️1224: Prima mențiune a bisericii „Sf. Mihail” din Cisnădioara, germ. „Michelsberg”, (județul Sibiu), monument în stil romanic

🗒️1805: Singura operă a lui Beethoven, Fidelio, are premiera la Viena

🗒️1820: Scufundarea vasului-balenieră Essex, în apele Americii Latine, după ce a fost lovit în mod repetat de un cașalot. Se presupune că acest eveniment ar fi inspirat capodopera lui Herman Melville, Moby Dick

🗒️1852: Începe construcția clădirii Școlii Centrale din București, care se va numi „Pensionatul Domnesc de fete”. Din 1890, școala funcționează în localul construit de arhitectul Ion Mincu, lângă Grădina Icoanei; după 1948 și până în 2012 instituția se va numi „Liceul Zoia Kosmodemianskaia”

🗒️1861: Poarta Otomană emite „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei” care admitea unirea administrativă și politică a Principatelor de la 24 ianuarie 1859, însă prevedea că unirea va înceta la sfârșitul domniei lui Al. I. Cuza

🗒️1916: Guvernul României se retrage din Muntenia ocupată, la Iași, noua capitală a țării

🗒️1917: Are loc prima mare bătălie de tancuri, la Cambrai în Franța, unde aproape 400 de tancuri, atacând pe un front de 16 km, au străpuns apărarea trupelor germane

🗒️1917: Ucraina este declarată republică

🗒️1922: Conferința internațională de la Lausanne, în problema strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Se discută și semnează tratatul de pace cu Turcia, care recunoștea drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh. Insula nu mai există, fiind inundată la construirea barajului Porțile de Fier

🗒️1940: România, Ungaria și Slovacia se alătură Axei

🗒️1942: Alaska Highway se deschide oficial. Construcția drumului a fost accelerată după atacul japonez de la Pearl Harbor. Drumul face legătura între Dawson Creek, situat în provincia canadiană Columbia Britanică și Delta Junction în statul american Alaska

🗒️1945: Încep la Palatul de Justiție de la Nürnberg procesele împotriva a 24 de foști lideri germani, pentru crime de război

🗒️1947: Prințesa Elisabeta (viitoarea regina Elisabeta a II) s-a căsătorit cu ducele de Ediburgh, Philip Mountbatten

🗒️1952: Rudolf Slánský, Secretarul General al Partidului Cehoslovac și alți 13 lideri comuniști sau funcționari de rang înalt au fost acuzați și condamnați că ar fi participat la o conspirație troțkisto-titoisto-sionistă. Procesul a fost orchestrat la ordinul Moscovei prin intermediul consilierilor sovietici aflați în țară. Slánský va fi spânzurat la 3 decembrie 1952

🗒️1962: John F. Kennedy a acceptat să ridice blocada din Cuba

🗒️1989: Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU

🗒️2003: Michael Jackson este arestat sub acuzația de molestare a unui copil. O oră a petrecut în închisoare după care s-a plătit o cauțiune de 3 milioane $. A fost achitat în 2005

🗒️2006: Lui Mihail Sebastian i s-a conferit postum la München importantul premiu de carte „Geschwister Scholl” pe anul 2006, premiu ce este conferit în fiecare an începând din 1985 de către „Börsenverein des Deutschen Buchhandels”

🗒️2019: Prințul Andrew, Duce de York, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, se retrage din toate atribuțiile publice în lumina acuzațiilor de viol, afirmând că asocierea sa cu miliardarul american Jeffrey Epstein care s-a sinucis în contextul în care era inculpat pentru agresiuni sexuale, a cauzat perturbări majore în activitatea familiei regale