Nicolas Maduro se plânge că nu își poate plăti avocații în procesul din SUA din cauza sancțiunilor americane impuse Venezuelei

Mihai Tănase
Nicolas Maduro - Foto: Mediafax foto

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut din nou în fața unui tribunal federal din New York, alături de soția sa, Cilia Flores, într-un dosar complex ce vizează acuzații de narcoterorism și infracțiuni legate de arme. Maduro susține că se confruntă cu dificultăți în plata avocaților în procesul din SUA din cauza sancțiunilor americane împuse Venezuelei.

Maduro a încercat joi să-l convingă pe judecătorul federal că guvernul SUA se amestecă în capacitatea sa de a se apăra împotriva acuzațiilor legate de narcoterorism și că dosarul ar trebui clasat, potrivit CNN, citat de Mediafax.ro.

January 5, 2026, New York, New York, USA: Ousted President NICOLAS MADURO of Venezuela, second right, and his wife, CILIA FLORES, second left, arrive at the Wall Street Heliport in the New York City borough of Manhattan, to be transported to appear in a New York court. They are to be arraigned as part of a Narco-Terrorism indictment against them by the United States Government. (Credit Image: © Kyle Mazza/CNP via ZUMA Press Wire)

Avocații lui Maduro au susținut în instanță că fostul lider al Venezuelei nu își permite să plătească singur apărarea, iar sancțiunile impuse de SUA împiedică guvernul venezuelean să acopere aceste costuri.

În acest context, apărarea a cerut inclusiv clasarea dosarului, argumentând că dreptul fundamental la o apărare corectă este afectat. Judecătorul federal a respins însă această solicitare, precizând că procesul va continua, chiar dacă problema finanțării rămâne nerezolvată.

Potrivit presei americane, avocatul lui Maduro a avertizat că lipsa fondurilor ar putea compromite capacitatea clientului său de a beneficia de o apărare adecvată.

Proces cu miză uriașă pentru Maduro

Cazul are implicații politice majore, după ce fostul lider venezuelean a fost capturat în ianuarie într-o operațiune militară americană spectaculoasă la Caracas și transferat în SUA.

Înaintea audierii, președintele Donald Trump a declarat că „vor fi intentate și alte cazuri” împotriva lui Maduro, sugerând o posibilă extindere a acuzațiilor.

Instanța urmează să decidă dacă va solicita administrației americane să permită Venezuelei să plătească onorariile apărării, deși magistratul a spus că nu va respinge cazul din cauza problemei plății.

