Fiul președintelui SUA, Barron Trump, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok

12 oct. 2025, 22:53, Știri externe
La numai 19 ani, Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, ar putea să ajungă într-o poziție de conducere la TikTok, o platformă care a devenit un instrument de campanie pentru tatăl său.

Propunerea vine de la Jack Advent, cunoscut în cercurile apropiate ale lui Trump drept „TikTok Jack”, fostu strateg digital al campaniei sale pentru alegerile prezidențiale din 2024, el a sugerat că tânărul Barron ar fi „potrivit” pentru un loc în consiliul de administrație al platformei.

„Sper ca președintele Trump să-l ia în calcul pe fiul său Barron, dar și alți tineri americani, pentru conducerea TikTok. Este important ca aplicația să rămână relevantă pentru generația lor”, a declarat Advent pentru Daily Mail.

Barrow studiază în prezent la Universitatea din New York. Tânărul nu a comentat oficial ideea.

Declarația vine într-un moment sensibil. Donald Trump se laudă de luni bune că el a „salvat” TikTok de la interzicerea în Statele Unite, după un ordin executiv semnat în august 2020, prin care compania-mamă, ByteDance, era obligată să vândă participațiile americane.

Tranzacția prin care TikTok urmează să treacă în proprietatea americană nu a fost încă finalizată. Larry Ellison, cofondatorul Oracle se numără printre potențialii cumpărători, dar și Marc Andreessen, investitor de risc la aceeași companie. Cei doi, apropiați ai președintelui, negociază o preluare împreună cu fondul de investiții Silver Lake.

TikTok s-a dovedit o armă eficientă în campania electorală a lui Trump. În iunie 2024, debutul său pe platformă – într-un clip în care era introdus de șeful UFC, Dana White – a adunat peste 180 de milioane de vizualizări.

„A devenit foarte celebru”, glumea Trump în octombrie 2024, filmat în timp ce servea clienți la un McDonald’s, într-una dintre aparițiile sale regizate cu atenție pentru rețelele sociale.

