O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) a început luni o nouă rundă de discuții cu autoritățile de la Kiev. Pe agenda întâlnirilor se află situația și perspectivele economice ale Ucrainei, reformele pe care guvernul s-a angajat să le implementeze prin programul de finanțare a FMI, dar și proiectul bugetului de stat pentru 2027.

Ce reforme economice vizează negocierile dintre FMI și Ucraina

Misiunea FMI este condusă de Gavin Grey, șeful misiunii Fondului pentru Ucraina. Potrivit biroului FMI din Ucraina, reprezentanții instituției discută cu autoritățile ucrainene și cu alte părți interesate despre evoluția economiei și măsurile pe care Kievul trebuie să le ducă mai departe în cadrul programului convenit cu Fondul, relatează Anadolu.

Unul dintre obiectivele misiunii este evaluarea progreselor făcte de Ucraina în aplicarea reformelor macroeconomice și structurale prevăzute în cadrul actualei Facilități Extinse de Finanțare (EFF).

În paralel, FMI analizează și planurile guvernului ucrainean pentru bugetul de stat din 2027.

Programul FMI oferă Ucrainei acces la 8,1 miliarde de dolari

Discuțiile au loc după prima revizuire a noului program MEF, care se desfășoară pe o perioadă de patru ani și prin care Ucraina are acces la aproximativ 8,1 miliarde de dolari.

Prima revizuire a fost aprobată în luna iulie de Consiliul Executiv al FMI. Decizia a deschis calea pentru acordarea unei noi tranșe de finanțare, în valoare de aproximativ 690 de milioane de dolari.

Noul acord dintre FMI și autoritățile ucrainene a fost convenit la sfârșitul anului 2025. Programul are ca obiective susținerea stabilității macroeconomice a Ucrainei, menținerea sustenabilității datoriei și asigurarea viabilității externe.

În același timp, programul urmărește continuarea reformelor structurale și aplicarea unor măsuri de guvernanță.

Cum influențează misiunea FMI bugetul Ucrainei pentru anul 2027

Un alt punct important al discuțiilor este proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Kievul își pregătește bugetul pentru 2027, în contextul unor cheltuieli continue din timpul războiului și al unor nevoi semnificative de finanțare.

Guvernul ucrainean încearcă să obțină sprijin financiar internațional continuu, menținând în același timp stabilitatea economică și implementând reformele necesare în cadrul programului său FMI.