Prețul petrolului a crescut cu peste 3% luni, după ce Statele Unite au lovit ținte iraniene de pe insula Larak, situată în Strâmtoarea Ormuz. Atacul american a fost urmat de o reacție a Iranului, care a lansat rachete asupra unor baze americane din Iordania, amplificând temerile privind noi perturbări ale transporturilor de petrol din regiune.

Cotația petrolului Brent a urcat până la 91,25 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a ajuns la 86,36 de dolari pe baril. Creșterea vine pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind siguranța transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu petrol, informează Reuters.

SUA lovesc instalațiile militare de pe insula Larak

Statele Unite au anunțat că au lovit două instalații iraniene de lansare de pe insula Larak. Potrivit oficialilor americani, atacul a vizat lansatoare asociate cu pregătirea unor operațiuni de minare a apelor din zonă. Iranul a răspuns prin lansarea unor rachete balistice asupra forțelor americane din Iordania, în timp ce autoritățile de la Teheran au anunțat că vor continua să riposteze.

Situația din Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre principalele surse de îngrijorare pentru piețele internaționale. Traficul maritim prin această zonă s-a redus semnificativ, iar numărul navelor care traversează strâmtoarea este mult sub nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului.

Înainte de războiul dintre SUA și Iran, aproximativ 20% din oferta mondială de petrol trecea prin Strâmtoarea Ormuz. Reducerea traficului maritim a alimentat temerile că orice nouă escaladare militară ar putea afecta și mai mult aprovizionarea globală cu energie.

Redeschiderea Strâmtorii rămâne incertă

Investitorii urmăresc acum evoluția conflictului și eventualele negocieri privind redeschiderea strâmtorii. Discuțiile pentru reluarea traficului maritim sunt în continuare blocate, iar orice nou atac asupra infrastructurii sau navelor din regiune ar putea pune presiune suplimentară asupra prețului petrolului.

Creșterea de luni vine după ce petrolul înregistrase o scădere de peste 4% în săptămâna precedentă. Chiar și după avansul de la începutul acestei săptămâni, cotațiile Brent și WTI se îndreaptă spre o scădere modestă pentru luna august.

În paralel, Statele Unite pregătesc noi sancțiuni împotriva Iranului. Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a indicat că Washingtonul ar putea anunța noi măsuri de acest tip în fiecare săptămână, ceea ce menține presiunea asupra economiei iraniene și sporește incertitudinea de pe piețele energetice.

Donald Trump a anunțat, de asemenea, că Statele Unite intenționează să folosească petrol provenit dintr-un nou acord cu Venezuela pentru refacerea rezervelor strategice americane. Rezervele au ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, ceea ce crește importanța oricărei surse suplimentare de petrol pentru Washington.