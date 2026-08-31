Tragedie în zona Lacului Bolboci, din Dâmbovița. Un bărbat care plecase la cules de ciuperci a suferit un stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat.
Echipajele Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița au intervenit de urgență, împreună cu doi jandarmi de la postul Zănoaga. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, în încercarea de a-i salva viața.
La fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD. Din păcate, după sosirea acestuia, medicul a constatat că bărbatul era decedat.
Trupul neînsuflețit a fost ulterior transportat de salvatori până la drumul de acces, de unde a fost preluat conform procedurilor.
Cazul urmează să fie investigat de autorități, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.