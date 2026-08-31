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Un bărbat a murit în timp ce se afla la cules de ciuperci, în zona Lacului Bolboci. Intervenție de urgență a salvamontiștilor

Un bărbat a murit în timp ce se afla la cules de ciuperci, în zona Lacului Bolboci. Intervenție de urgență a salvamontiștilor
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Tragedie în zona Lacului Bolboci, din Dâmbovița. Un bărbat care plecase la cules de ciuperci a suferit un stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat.

Intervenție contra-cronometru a Salvamont și SMURD la Lacul Bolboci

Echipajele Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița au intervenit de urgență, împreună cu doi jandarmi de la postul Zănoaga. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, în încercarea de a-i salva viața.

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La fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD. Din păcate, după sosirea acestuia, medicul a constatat că bărbatul era decedat.

Trupul neînsuflețit a fost ulterior transportat de salvatori până la drumul de acces, de unde a fost preluat conform procedurilor.

Cazul urmează să fie investigat de autorități, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

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