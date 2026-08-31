Social democraţii sunt pregătiţi să-şi asume responsabilitatea guvernării. PSD propune partidelor politice un Acord din 10 paşi

În urma Consiliului Politic Naţional de la Sinaia, de luni, Sorin Grindeanu dă publicităţii seria de „decizii responsabile” pe care social democraţii le-au adoptat în cadrul întâlnirii.

Potrivit liderului social democrat, conducerea partidului a fost mandatată să negocieze mai multe aspecte, asumate sub forma unor rezoluţii politice.

„PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să își asume formarea unui guvern în jurul său- inclusiv minoritar- numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate.

În același timp, pentru a fi fără echivoc: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte!

România este înaintea intereselor de partid. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu: Nicio dispută politică internă nu trebuie externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României.

România următorului deceniu trebuie să fie România care construiește, produce și oferă oamenilor o viață mai bună.

România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel:

PSD susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene.

PSD negociază întâi obiectivele. Abia după ce aceste priorități sunt acceptate se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale”, spune Grindeanu.