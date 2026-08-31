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Social democraţii sunt pregătiţi să-şi asume responsabilitatea guvernării. PSD propune partidelor politice un Acord din 10 paşi

Luiza Dobrescu
Social democraţii sunt pregătiţi să-şi asume responsabilitatea guvernării. PSD propune partidelor politice un Acord din 10 paşi
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În urma Consiliului Politic Naţional de la Sinaia, de luni, Sorin Grindeanu dă publicităţii seria de „decizii responsabile” pe care social democraţii le-au adoptat în cadrul întâlnirii.

Potrivit liderului social democrat, conducerea partidului a fost mandatată să negocieze mai multe aspecte, asumate sub forma unor rezoluţii politice.

PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să își asume formarea unui guvern în jurul său- inclusiv minoritar- numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate.

În același timp, pentru a fi fără echivoc: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte!

România este înaintea intereselor de partid. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu: Nicio dispută politică internă nu trebuie externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României.

România următorului deceniu trebuie să fie România care construiește, produce și oferă oamenilor o viață mai bună.

România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel:

PSD susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene.

PSD negociază întâi obiectivele. Abia după ce aceste priorități sunt acceptate se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale”, spune Grindeanu.

Prin urmare, PSD propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un Acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani.

„Acordul constituire baza pentru programul de guvernare. Cei 10 piloni pentru construcţia  ROMÂNIEI sunt:

  1. Energia și resursele naturale care produc valoare în România — ne dorim un audit public al proiectelor blocate, un calendar național de investiții în capacități/ rețele/ stocare și interconectare. Dar și redevențe predictibile și transparența veniturilor.

  2. Apărarea românilor prin modernizarea industriei naționale — fiecare euro din Programul SAFE să se reflecte în capacitatea industrială a țării. România să aibă un plan clar pentru infrastructurile critice, rezerve și un mecanism comun contra atacurilor cibernetice, dezinformării.

  3. Reindustrializarea și finanțarea producției românești — prin diverse forme- inclusiv prin Parteneriate public-private pentru a completa sursele de bani europene.

  4. Colectarea corectă înainte ca statul să vină cu noi taxe— ținte instituționale pentru decalajalul de TVA și recuperarea prejudiciilor.

  5. Un stat care se cunoaște în detaliu poare să-și reformeze costurile—un audit funcțional al administrației, companiilor și agențiilor. Un cont digital unic și baze de date interoperabile. Statul să nu mai ceară ceea ce deja deține.

  6. Muncă plătită pe măsura productivității — Mecanism de corelare a salariului minim cu productivitatea și costurile de trai.

  7. Școală care învață, sănătate care tratează. Mai direct spus: Reducerea abandonului școlar și formarea unei rețele solide de prevenție, medicină de familie și ambulatoriu cu standarde de timp.

  8. Hrană românească, irigații și dezvoltare rurală — Inventarul capacităților de depozitare și procesare finanțate deja. Un program pentru irigații eficiente, retenția apei și refacerea solului.

  9. Investiții strategice urmărite transparent — Un singur portofoliu de investiții cu execuție fizică raportată lunar. Și pregătirea spre consultare publică a Planului d Parteneriat pe baza căruia România va accesa fonduri europene după orizontul 2027.

  10. Apărarea interesului național apărat în UE și NATO — Finalizarea aderării la OCDE și prezentarea unui calendar public al reformelor restante.”

PSD impune şi anumite condiţii pentru respectarea acestui acord politic.

„Fiecare măsură trebuie să aibă finanțare identificată, termen, instituție responsabilă și indicator public.

Prioritățile trebuie evaluate la 100 de zile, pe fiecare domeniu, cu un termen final clar de evaluare.

Orientarea constituțională, europeană și euroatlantică a României nu se negociază.

Dacă apar încălcări ale acordului, acestea se notifică în scris, se evaluează tehnic și primesc un termen de 15 zile pentru remediere.”

Mesajul final al social democraţilor este acela că „România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile oamenilor, să susțină producția românească și să atragă fiecare euro disponibil pentru dezvoltare” şi că „PSD este pregătit să își asume responsabilitatea”.

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