Vulcanul Sinabung, unul dintre cei peste 120 de vulcani activi din Indonezia, a erupt luni pe insula Sumatra, aruncând în atmosferă o coloană de cenușă și fum care a ajuns la aproximativ 3.500 de metri deasupra vârfului. Nu au fost raportate victime, evacuări sau perturbări ale zborurilor, însă autoritățile au extins zona de siguranță din jurul vulcanului și i-au avertizat pe oameni să evite zonele din apropiere.

Măsuri de urgență în Sumatra de Nord după erupția vulcanului Sinabung

Erupția a avut loc în districtul Karo, din provincia Sumatra de Nord. Locuitorii, vizitatorii și turiștii au fost sfătuiți să evite activitățile în satele din apropiere și în zonele aflate pe o rază de 6 kilometri de vârful vulcanului.

Drumurile, vehiculele și clădirile din mai multe sate din Karo au fost acoperite cu cenușă gri. Pentru protejarea populației, autoritățile locale au distribuit măști locuitorilor.

Oficialii au ridicat nivelul de alertă vulcanică la „Atenție”, al doilea cel mai înalt nivel pentru activitatea vulcanică. Măsura a dus și la extinderea zonei de siguranță din jurul vulcanului, care are o înălțime de 2.600 de metri.

De ce se tem geologii de o erupție mai puternică a vulcanului Sinabung

Agenția Geologică din Indonezia a avertizat că erupția de luni ar putea fi doar începutul unei activități vulcanice mai intense.

„Această erupție este considerată o erupție inițială și este posibil să aibă loc o erupție mai mare”, a declarat luni Lana Saria, șefa Agenției Geologice din Indonezia, potrivit AP.

Agenția a înregistrat anterior semne ale intensificării activității vulcanice la Muntele Sinabung, la mijlocul lunii august. Printre acestea s-au numărat zeci de cutremure, iar autoritățile au extins și atunci raza recomandată pentru desfășurarea activităților publice.

Zeci de mii de oameni au fost evacuați în ultimii ani

Activitatea vulcanică a Muntelui Sinabung a determinat, în ultimii ani, aproximativ 30.000 de oameni să își părăsească locuințele din zonele din jurul vulcanului.

Deocamdată, după erupția de luni, nu au fost raportate victime sau noi evacuări. De asemenea, nu au fost semnalate perturbări ale zborurilor în regiune.

Indonezia, una dintre cele mai active zone vulcanice

Indonezia este un arhipelag cu peste 280 de milioane de locuitori și se confruntă frecvent cu activitate seismică. Sinabung se numără printre cei peste 120 de vulcani activi din țară.

Activitatea seismică frecventă este legată de amplasarea Indoneziei pe „Cercul de Foc” al Pacificului, un arc de vulcani și linii de falie care înconjoară bazinul Pacificului.