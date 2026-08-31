Sorin Grindeanu spune că își asumă funcția de prim-ministru. Ce mesaj îi transmite președintelui Nicușor Dan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Sinaia, că el îşi asumă funcţia de prim-ministru, însă preşedintele Nicușor Dan e cel care face desemnarea şi, în funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare.

„Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă vă reamintesc că preşedintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a Sorin Grindeanu, la Sinaia.

Grindeanu a precizat că ceea ce au stabilit astăzi, la Sinaia, cei din conducerea PSD, este cadrul politic în care PSD va susţine viitorul guvern.

„Variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii, care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele şase luni, dacă adun şi cele şase luni ale lui Tudose, am avut în acel an, în 2017, o creştere economică de 7% şi un deficit de sub 3%”, a adăugat el.

Potrivit liderului social-democrat, azi, partidul a setat cadrul de negociere şi de discuţii cu ceilalţi actori politici.

„Eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Dar au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să voteze un nou guvern. (..) Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar.

Eu mi-aş dori să avem un guvern atunci când, după 15 septembrie, cred că a mai rămas Standard and Poors. Oricum, în jumătatea lunii septembrie ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimaţi, unii daţi de un vot al Parlamentului. Deci, da, mi-aş dori să avem un guvern până în 15 septembrie”, a mai spus el.

Conducerea PSD a adoptat, la Consiliul Naţional de la Sinaia, o rezoluţie, intitulată: „Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat” care prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte.