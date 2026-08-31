Propunerea strategică a Kievului pentru Trump: „Armată de drone, roboți și arme cu AI” în schimbul rachetelor Patriot

Mykhailo Fedorov propune un schimb strategic între Ucraina și SUA: experiența Kievului în construirea unei „armate de drone”, în schimbul rachetelor de interceptare Patriot. El caută și capital american pentru tehnologii militare dezvoltate din lecțiile războiului cu Rusia.

Ucraina încearcă să transforme experiența acumulată în peste patru ani de război într-un atu strategic în relația cu Statele Unite. Mykhailo Fedorov, fost ministru ucrainean al Apărării, se declară pregătit să ajute Washingtonul să construiască o adevărată „armată de drone”, în schimbul unei resurse de care Kievul are nevoie urgentă: rachete de interceptare pentru sistemele Patriot.

Propunerea a fost prezentată de Fedorov într-un interviu acordat Financial Times și vine într-un moment în care Ucraina încearcă să atragă capital occidental pentru dezvoltarea următoarei generații de tehnologii militare.

Fedorov caută investitori americani pentru crearea unui fond dedicat tehnologiei de apărare, capabil atât să finanțeze start-up-uri ucrainene existente, cât și să înființeze de la zero companii care să dezvolte noi sisteme pentru câmpul de luptă.

Fostul ministru afirmă că se află deja în discuții cu „un număr mare” de potențiali investitori, printre care fonduri de capital de risc, investitori privați și companii americane de tehnologie interesate de inovațiile dezvoltate de Ucraina în condiții reale de război.

„Acesta nu este tocmai un fond de capital de risc clasic. Scriem o nouă istorie a războiului”, a declarat Mykhailo Fedorov, fost ministru ucrainean al Apărării.

Ideea este ca banii occidentali să fie combinați cu experiența acumulată de industria ucraineană de apărare direct pe front.

În loc să finanțeze exclusiv companii deja existente, fondul ar putea crea propriile firme, identifica rapid tehnologiile necesare armatei și transforma soluțiile experimentale în sisteme produse la scară mai mare.

În schimb, investitorii occidentali ar obține acces la una dintre cele mai importante resurse pe care Ucraina le-a acumulat în timpul războiului: lecțiile desprinse din utilizarea tehnologiei militare într-un conflict de mare intensitate.

Drone de interceptare, roboți de luptă și rachete cu inteligență artificială

Fedorov a identificat trei direcții pe care noul fond ar urma să se concentreze inițial.

Prima este dezvoltarea roboților de luptă, cu obiectivul de a reduce dependența armatei de forța umană și de a limita expunerea soldaților în cele mai periculoase zone ale frontului.

A doua prioritate o reprezintă dronele de interceptare și dronele de mare viteză.

Războiul din Ucraina a transformat sistemele fără pilot într-o componentă esențială a operațiunilor militare, acestea fiind utilizate pentru recunoaștere, atac, interceptare și protejarea unor obiective.

A treia direcție vizează dezvoltarea rachetelor dotate cu tehnologii bazate pe inteligență artificială, o categorie de armament pe care Kievul o consideră importantă pentru următoarea etapă a războiului.

Fedorov estimează că Rusia ar putea continua conflictul pentru încă cel puțin doi sau trei ani, ceea ce obligă Ucraina să accelereze dezvoltarea tehnologiilor care pot compensa diferențele de resurse și efective.

Ucraina este dispusă să împărtășească experiența acumulată în construirea și utilizarea la scară largă a unei „armate de drone”, iar Fedorov dorește ca Washingtonul să ajute Kievul cu rachete de interceptare pentru sistemele Patriot.

Pentru Ucraina, interceptoarele Patriot sunt esențiale pentru apărarea împotriva amenințărilor aeriene rusești, în condițiile în care Moscova continuă atacurile asupra țării.

Fedorov avertizează: „Dacă nu răspundem la aceste provocări, ne vor zdrobi”

Planurile tehnologice vin pe fondul unei dezbateri mai ample privind viitorul politic și militar al Ucrainei.

Fedorov a insistat că „unitatea” rămâne esențială pentru supraviețuirea țării și a respins acuzațiile potrivit cărora propriile sale declarații ar pune-o în pericol.

„Nu este vorba împotriva lui Zelenski, nu este împotriva unei persoane anume. Este vorba despre faptul că trebuie să… actualizăm sistemul de operare al statului”, a declarat Fedorov.

Declarația vine după ce Fedorov a făcut apel la organizarea unor noi alegeri în Ucraina, într-un moment în care războiul continuă să exercite o presiune uriașă asupra instituțiilor statului. El avertizează că situația de pe câmpul de luptă se poate modifica foarte repede, mai ales în condițiile intensificării atacurilor rusești.