Declarațiile ministrului demis al Apărării, Radu Miruță, în care spune că nu nu crede că există vreo intenție ca Rusia să atace vreo ţară membră NATO, au avut ecou atât în presa rusă, cât și în cea ucraineană. Mai multe ziare din Rusia și Ucraina au preluat afirmațiile lui Miruță, făcute duminică, la Digi24.

Radu Miruță spune că nu sunt șanse ca Rusia să atace vreo țară NATO

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Miruță a declarat la Digi24 că statele NATO fac permanent schimb de informații și își compară evaluările privind amenințările de securitate. Potrivit acestuia, analizele realizate atât în România, cât și de partenerii din Alianță, nu indică în acest moment intenția Rusiei de a ataca un stat NATO. El a mai spus că frontul din Ucraina a intrat într-o perioadă de stagnare, iar presiunea Rusiei pierde din eficiență.

„Acea uzură de care se vorbea, începe să nu mai producă rezultate. Am văzut că şi supremaţia asta aeriană începe să fie şi erodată. Acum o lună şi jumătate, un avion F-16 din Ucraina a doborât un avion rusesc. Nu s-au întâmplat lucrurile astea până acum. Am văzut atacuri cu dronă în adâncime în Rusia, din Ucraina. Pare că lucrurile, cel puţin pentru moment, sunt într-o stagnare pe toată linia frontului”, a precizat el.

Ce scrie presa din Rusia

Publicațiile din Rusia au remarcat în special faptul că ministrul demis al Apărării nu vede, în prezent, semnale privind pregătirea unui atac al Kremlinului împotriva NATO.

„O altă țară NATO a respins posibilitatea unui atac rusesc”, titrează gazeta.ru, în subtitlu precizează că „șeful Ministerului

Apărării din România, Radu Miruța, a respins posibilitatea unui atac rusesc asupra NATO”.

„România recunoaște că Rusia nu are planuri de a ataca NATO”, scrie publicația rusă NSN. Ziarul amintește și declarațiile ambasadorului Rusiei la Bruxelles, Denis Gonchar, potrivit căruia Moscova nu ar avea „nici dorința, nici motivul” de a ataca Belgia sau un alt stat NATO.

„Rusia nu are nici dorința, nici motivul de a ataca Belgia sau orice altă țară NATO. Tot ceea ce se promovează în legătură cu acest lucru se face exclusiv pentru a justifica militarizarea accelerată și degradarea situației socio-economice (n.red. a Belgiei)”, a declarat Gonchar într-un interviu acordat RIA Novosti.

Declarațiile lui Miruță în presa din Ucraina

Subiectul a fost prezentat în paralel și de publicațiile din Ucraina.

TSN a preluat declarațiile lui Miruță cu titlul: „România a făcut o declarație sonoră despre un posibil atac asupra țărilor NATO. Bucureștiul susține că aliații săi compară constant datele serviciilor secrete și nu au văzut încă niciun semn că Moscova se pregătește să atace o țară NATO”.

„Ukrainska Pravda” a scris: „În România au explicat de ce nu cred că Rusia pregătește un atac asupra țărilor NATO”. Publicația precizează că Miruță nu consideră că Rusia intenționează să atace un stat membru și evidențiază consultările permanente dintre țările Alianței referitor la amenințarea rusă.

Pe 25 august, directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova. Wall Street Journal a relatat că, în timpul vizitei sale, acesta a avertizat autoritățile ruse să nu atace țările NATO.