Inundații violente în Marele Canion. Care este ultimul bilanț al victimelor și turiștilor dispăruți

Un mort și 15 dispăruți în Marele Canion, după ce o viitură fulgerătoare a măturat mai multe zone turistice. Inundațiile au lovit sâmbătă zona Bright Angel Canyon și Phantom Ranch, a declarat Serviciul Parcurilor Naționale, adăugând că lucrează cu autoritățile din Arizona, Statele Unite, pentru evacuarea oamenilor și găsirea persoanelor dispărute.

Sursă video: X/@ScopeReport_

Apele învolburate au măturat bolovani, infrastructură și alte resturi în râul Colorado, după ce o furtună a adus o cantitate uriașă de precipitații într-un interval foarte scurt de timp, au declarat autoritățile.

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Trupul unui bărbat în vârstă de 46 de ani a fost recuperat, duminică seara, în apropierea orașului Crystal Rapids, pe râul Colorado, a anunțat Serviciul Parcurilor Naționale (NPS), fără a oferi însă informații suplimentare.

NPS a făcut un apel către orice persoană care are informații despre drumeți sau excursioniști care se aflau în Bright Angel Canyon sau în zona Phantom Ranch sâmbătă după-amiază, când au avut loc viiturile, să furnizeze informații autorităților parcului.

Reprezentanții parcului au declarat pentru CBS News, în cursul nopții, că cel puțin 15 persoane erau încă date dispărute. Anterior, serviciul parcurilor a declarat că peste 20 de persoane sunt dispărute.

Cel puțin 62 de persoane au fost evacuate din zonele grav afectate din vestul parcului național, după ce inundațiile au provocat pagube semnificative, au declarat oficialii.