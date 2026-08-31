Președintele Finlandei, Alexander Stubb, susține că Beijingul i-a transmis că nu va permite Rusiei să recurgă la arme nucleare în contextul războiului cu Ucraina. Liderul finlandez consideră că poziția Chinei reprezintă un factor important de descurajare și avertizează Europa să nu se lase dominată de temerile privind o escaladare a conflictului.

Alexander Stubb: China garantează că Rusia nu folosește arme nucleare

China a asigurat Finlanda, în discuții private, că nu va permite Rusiei să folosească arme nucleare, a declarat președintele Alexander Stubb într-un interviu acordat Axel Springer Global Reporters Network, citat de POLITICO.

Întrebat dacă Rusia ar putea recurge la arme nucleare, Stubb a spus că mesajul transmis de Beijing reprezintă un factor important de descurajare.

„L-am avut pe ministrul de externe al Chinei în vizită în această vară și am ridicat problema. Și el a spus: nu vom permite niciodată să se întâmple asta. Și cred că este o descurajare destul de bună”, a declarat Stubb.

Ministrul chinez de externe Wang Yi s-a întâlnit cu președintele finlandez la Helsinki, pe 5 iulie. Pe agenda discuțiilor s-a aflat războiul declanșat de Rusia în Ucraina și securitatea Europei.

China este în continuare unul dintre cei mai importanți parteneri economici și diplomatici ai moscovei.

Finlanda respinge scenariul unui atac al Rusiei asupra NATO

Președintele Finlandei consideră că Rusia are de câștigat atunci când europenii se concentrează aproape exclusiv asupra posibilității unei escaladări nucleare sau a unui atac direct asupra NATO.

„Rusia vrea ca noi, europenii, să stăm aici și să discutăm: Va escalada Rusia? Va folosi Rusia arme nucleare? Va ataca Rusia NATO și Europa?”, a spus liderul finlandez.

Stubb îi încurajează pe europeni să rămână calmi și vigilenți.

„Rămâneți calmi, păstrați-vă calmi, rămâneți stăpâni pe sine, rămâneți vigilenți. Nu dramatizați, pregătiți-vă pentru ce e mai rău pentru a-l evita.”

Stubb a adoptat și în trecut o poziție similară în fața incidentelor care ai alimentat temerile privind posibilă confruntare directă cu Rusia.

În luna mai, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian finlandez, în apropiere de Helsinki, iar autoritățile au ridicat avioane de vânătoare, Stubb a declarat că Finlanda „nu se confruntă cu nici o amenințare militară directă.”

Moscova vrea să „tachineze” NATO

În interviu, Stubb a minimalizat și temerile privind un posibil atac iminent al Rusiei supra NATO. El a descris încercările Rusiei de a testa reacția Alianței ca fiind „mai degrabă o tachinare” decât o pregătire pentru război direct.

Potrivit președintelui finlandez, faptul că o parte importantă a forțelor ruse este în continuare angajată în războiul din Ucraina, precum și capacitatea de descurajare a NATO, fac ca un atac direct asupra Alianței să fie puțin probabil.

Finlanda vede posibilă reluarea dialogului direct cu Moscova

În același timp, Alexander Stubb consideră că Europa se apropie de momentul în care ar trebui să reia dialogul politic direct cu Rusia.

Declarația este cu atât mai relevantă cu cât Finlanda are o graniță de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia și a aderat la NATO după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

„Sunt sigur că ne apropiem de ziua în care ar fi util pentru europeni să fie în contact mai direct cu Rusia, mai ales pentru că trebuie să evităm neînțelegerile.”

Președintele finlandez a subliniat însă că Europa nu a ajuns încă în acest punct. În prezent, principala prioritate rămâne sprijinirea Ucrainei.