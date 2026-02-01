„Watergate” în Ucraina. Cum a căzut în capcană Iulia Timoșenko și ce rol esențial în „schemă” ar fi jucat apropiatul lui Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski

„Vrem să spargem majoritatea”. Conform unor înregistrări ambientale publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina, aceasta ar fi fost directiva pe care Iulia Timoșenko – fost premier al țării și lider al partidului Batkivșcina – ar fi dat-o unui grup de deputați pe care se presupune că i-a plătit ca să saboteze partidul politic aflat la putere, Slujitorul Poporului.
Schema, descoperită în timpul descinderi din ianuarie, în care s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, a fost aparent concepută pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile esențiale în apărare, notează site-ul independent Meduza.
Iulia Timoșenko insistă că a fost prinsă în capcană de parlamentarul Ihor Kopytin, susținând că acesta avea nevoie de o țintă importantă pentru a muta atenția de la problemele sale, deși nu există nicio înregistrare publică a unor astfel de acuzații împotriva sa.
„Mi-au răscolit imediat geanta, mi-au luat telefoanele. Şi au un dispozitiv mic, cu coduri proxy băgate acolo, care se introduce – şi codul le deschide în câteva minute. Am telefonul de 5 ani. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că toată viaţa mea, toate corespondenţele mele, toate conversaţiile mele private… şi când iau şi răscolesc lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce au venit să caute, este pur şi simplu un coşmar”, a adăugat Timoșenko.
Ukrainska Pravda relatează că Kopytin ar fi, de asemenea, un căpitan activ în Direcția Principală de Informații a Ucrainei și un apropiat al lui Kyrylo Budanov, fostul șef al serviciilor secrete care a devenit, recent, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski.
Presupusa luare de mită pare să aibă ca scop perturbarea schimbărilor de personal din cadrul puterii executive a Ucrainei.
Percheziția din biroul Iuliei Timoșenko a avut loc în aceeași seară în care Rada Supremă nu a reușit să aprobe o remaniere majoră a guvernului, inclusiv numirea ministrului Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, în funcția de nou ministru al Apărării.
Potrivit anchetatorilor, obiectivul lui Timoșenko era să recruteze suficienți deputați din partidul lui Zelenski, Slujitorul Poporului, pentru a-l împiedica pe Volodimir Zelenski să obțină o majoritate activă.
Numirile blocate au avut loc a doua zi, se pare după ce Budanov a intervenit personal pentru a asigura voturile necesare.
Rămân, totuși, semne de întrebare cu privire la sursa finanțării lui Timoșenko, deoarece se crede că suma de 40.000 de dolari confiscați reprezintă doar o fracțiune din capitalul necesar „schemei”.
Tot Ukrainska Pravda prezintă mai multe teorii care circulă la Kiev.
Cazul de luare de mită marchează un alt moment critic pentru un politician a cărui carieră se întinde de la prăbușirea URSS și până la condamnarea la închisoare în timpul mandatului lui Viktor Ianukovici.
Având în vedere un transfer de numerar documentat și dovezi clare de interceptare a conexiunilor, sursele din interior cred că această urmărire penală – spre deosebire de cele 12 cazuri penale cu care s-a confruntat Timoșenko înainte – are mari șanse să ducă la o condamnare, mai notează Meduza.
