„Watergate” în Ucraina. Cum a căzut în capcană Iulia Timoșenko și ce rol esențial în „schemă” ar fi jucat apropiatul lui Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski

Cristian Lisandru
01 feb. 2026, 09:00, Știri externe
„Vrem să spargem majoritatea”. Conform unor înregistrări ambientale publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina, aceasta ar fi fost directiva pe care Iulia Timoșenko – fost premier al țării și lider al partidului Batkivșcina – ar fi dat-o unui grup de deputați pe care se presupune că i-a plătit ca să saboteze partidul politic aflat la putere, Slujitorul Poporului.

Schema, descoperită în timpul descinderi din ianuarie, în care s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, a fost aparent concepută pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile esențiale în apărare, notează site-ul independent Meduza.

  • Eliberată pe cauțiune – 33 de milioane de grivne (770.000 de dolari) – Iulia Timoșenko, etichetată și drept „Doamna de Fier” a Ucrainei, se confruntă cu acuzații de corupție și „sabotaj”.
  • Culmea, și autoritățile ruse au emis un mandat de arestare în lipsă și au plasat-o pe Iulia Timoșenko pe o listă internațională de persoane căutate, acuzând-o că a răspândit informații „false” despre acțiunile trupelor rusești.
  • Potrivit Procuraturii Generale a Rusiei, Iulia Timoșenko ar fi răspândit „știri false” legate de armata rusă.

Iulia Timoșenko | Foto – Profimedia Images

Iulia Timoșenko, prinsă în capcană de parlamentarul Ihor Kopytin?

Iulia Timoșenko insistă că a fost prinsă în capcană de parlamentarul Ihor Kopytin, susținând că acesta avea nevoie de o țintă importantă pentru a muta atenția de la problemele sale, deși nu există nicio înregistrare publică a unor astfel de acuzații împotriva sa.

„Mi-au răscolit imediat geanta, mi-au luat telefoanele. Şi au un dispozitiv mic, cu coduri proxy băgate acolo, care se introduce – şi codul le deschide în câteva minute. Am telefonul de 5 ani. Nimeni nu s-ar fi gândit vreodată că toată viaţa mea, toate corespondenţele mele, toate conversaţiile mele private… şi când iau şi răscolesc lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce au venit să caute, este pur şi simplu un coşmar”, a adăugat Timoșenko.

Iulia Timoșenko, prinsă în capcană de parlamentarul Ihor Kopytin? | Foto – Profimedia Images

Ukrainska Pravda relatează că Kopytin ar fi, de asemenea, un căpitan activ în Direcția Principală de Informații a Ucrainei și un apropiat al lui Kyrylo Budanov, fostul șef al serviciilor secrete care a devenit, recent, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski.

  • Potrivit unor surse ale publicației Ukrainska Pravda, Kopytin ar fi instalat echipamente de supraveghere la sediul partidului lui Timoșenko, Batkivșcina.
  • Interceptările telefonice ar fi surprins-o pe Timoșenko organizând un „sistem de salarizare” în care deputații primeau 10.000 de dolari pe lună pentru a vota împotriva diferitelor inițiative guvernamentale, coordonate prin intermediul aplicației de mesagerie criptată Signal.

Kyrylo Budanov, fostul șef al serviciilor secrete care a devenit, recent, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski | Foto – Profimedia Images

Semne mari de întrebare legate de „sursa finanțării”

Presupusa luare de mită pare să aibă ca scop perturbarea schimbărilor de personal din cadrul puterii executive a Ucrainei.

Percheziția din biroul Iuliei Timoșenko a avut loc în aceeași seară în care Rada Supremă nu a reușit să aprobe o remaniere majoră a guvernului, inclusiv numirea ministrului Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, în funcția de nou ministru al Apărării.

Potrivit anchetatorilor, obiectivul lui Timoșenko era să recruteze suficienți deputați din partidul lui Zelenski, Slujitorul Poporului, pentru a-l împiedica pe Volodimir Zelenski să obțină o majoritate activă.

Volodimir Zelenski | Foto – Profimedia Images

Numirile blocate au avut loc a doua zi, se pare după ce Budanov a intervenit personal pentru a asigura voturile necesare.

Rămân, totuși, semne de întrebare cu privire la sursa finanțării lui Timoșenko, deoarece se crede că suma de 40.000 de dolari confiscați reprezintă doar o fracțiune din capitalul necesar „schemei”.

Tot Ukrainska Pravda prezintă mai multe teorii care circulă la Kiev.

  • Una sugerează că predecesorul lui Budanov, Andriy Yermak, ar fi putut să o folosească pe Iulia Timoșenko pentru a slăbi rivalii.
  • Altă teorie îl indică pe oligarhul Ihor Kolomoiski, care a reacționat la vestea arestării lui Timoșenko cu remarca: „Toată agitația asta pentru 40.000 de dolari și a trebuit să se ducă să deranjeze o femeie în vârstă?”
  • A treia teorie propune „finanțarea rusească”, menționând că Timoșenko a criticat dependența tot mai mare a Ucrainei de Occident de la război încoace, deși nicio dovadă directă nu a legat banii de Moscova.

„Prințesa Gazului”

Cazul de luare de mită marchează un alt moment critic pentru un politician a cărui carieră se întinde de la prăbușirea URSS și până la condamnarea la închisoare în timpul mandatului lui Viktor Ianukovici.

  • Cunoscută cândva drept „Prințesa Gazului” pentru dominația sa asupra sectorului energetic al Ucrainei în anii `90, Iulia Timoșenko s-a reinventat, în mod repetat, pentru a „supraviețui” politic.
  • Spre deosebire de procesele anterioare care au avut o puternică tentă politică, această anchetă este – procedural – „de neînțeles”, potrivit surselor Ukrainska Pravda din agențiile anticorupție din Ucraina.

Având în vedere un transfer de numerar documentat și dovezi clare de interceptare a conexiunilor, sursele din interior cred că această urmărire penală – spre deosebire de cele 12 cazuri penale cu care s-a confruntat Timoșenko înainte – are mari șanse să ducă la o condamnare, mai notează Meduza.

