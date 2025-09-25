Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat pentru acuzațiile de asociere la un grup infracțional, la Paris, într-un caz care a atras atenția presei și publicului.

Sarkozy a fost acuzat că ar fi acceptat finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din partea lui Muammar Gaddafi, liderul din Libia. Sarkozy a fost achitat de acuzațiile de delapidare de fonduri publice și corupție.

Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy de asociere la un grup infracțional, într-un caz în care acesta a fost judecat pentru că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală din partea regimului liderului libian Muammar Gaddafi, pentru a-și asigura victoria electorală din 2007, notează Euronews.

Cu toate acestea, instanța l-a achitat joi pe Sarkozy de corupție pasivă, delapidare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniilor electorale.

Acuzația de conspirație criminală se referă la implicarea sa într-un grup care a pregătit o infracțiune de corupție între 2005 și 2007, a spus instanța.

Președintele instanței Nathalie Gavarino a explicat că Sarkozy este vinovat de asociere la un grup infracțional pentru că „și-a lăsat colaboratorii apropiați să acționeze în vederea obținerii de sprijin financiar” din partea regimului libian.

Instanța încă își detaliază decizia și nu l-a condamnat imediat pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, care a deținut cea mai înaltă funcție din Franța între 2007 și 2012.

Sarkozy poate face apel la verdict

Sarkozy poate face apel la verdict, care ar suspenda orice sentință în așteptarea rezultatului.

Decizia Curții de la Paris îl face pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, primul fost șef de stat francez condamnat pentru o astfel de infracțiune de nivel înalt.

Procurorii au susținut că el a direcționat în secret milioane de dolari de la Guvernul lui Gaddafi către fondurile sale de campanie, o afirmație pe care Sarkozy a negat-o pe tot parcursul unui proces de trei luni la începutul acestui an.

Cazul a implicat 11 alți co-inculpați, printre care trei foști miniștri.

