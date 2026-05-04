Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vremea o ia razna în România, începând de mâine

Meteorologii Accuweather au modificat din nou prognoza meteo. Aparent, vremea o ia razna în România, începând de mâine, 5 mai 2026.

După o perioadă cu temperaturi sub cele medii specificice acestei perioade, vremea se schimbă. Astfel, începând de marți, sunt anunțate valori termice cu mult peste media perioadei, atingând și 25 de grade C.

De altfel, temperaturile din luna mai 2026 vor fi chiar și mai ridicare decât în lunile mai din anii 2024 și 2025, care au precedat cele mai caniculare două veri din istoria modernă a țării.

Prognoza lunii mai pentru București arată, de altfel, așa: de marți, 5 mai 2026, temperaturile ating 25 de grade C și rămân în jurul acestei valori aproape în fiecare zi din această lună. Vor fi, de asemenea, și maxime de 27 de grade C, în ziua de vineri, 8 mai 2026. Luna va începe în forță, cu temperaturi de 27 de grade C.

Așadar, meteorologii Accuweather anunță o lună mai atipică, cu valori termice mult peste normalul perioadei la care ne aflăm.

Autorul recomandă:

Minime negative la început de mai. Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Meteorologii Accuweather anunță o lună mai cum nu prea a mai fost. Unde ninge și ce se întâmplă în București și în celelalte orașe din România