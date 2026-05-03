Locuitorii unui oraș german, întristați de vestea retragerii trupelor SUA din Germania. Politician republican: Este un semnal favorabil pentru Rusia

Pentru mulți germani, vestea că Donald Trump va retrage 5.000 de soldați americani din țara lor i-a lovit ca o bombă.

În special pe locuitorii orașului Landsuhl și Kaiserslautern, care din 1945, era populat de o comunitate militară americană, cea mai mare din afara Statelor Unite, potrivit The Guardian.

Un restaurant german din comunitate, Shawingz, era decorat cu portretele președinților americani. Iar parcul tematic de alături are o atmosferă tematică de carnaval american.

„Sunt sincer șocată. Ne iubim americanii – ei îmbogățeau comunitatea în fiecare sens și făceau viața mai colorată”, a spus Firmont, o femeie în vârstă de 45 de ani care lucrează la un liceu din Landstuhl, sud-vestul Germaniei.

Trump a izbucnit furios la comentariile cancelarului german Friedrich Merz, care a spus că „Wahington DC este umilit de Iran” și că „Iranul domină la negocierile de la Islamabad”.

Liderul de la Casa Albă a criticat dur Germania pentru că nu investește în apărare și că în schimb are politici deschise migranților.

Vineri, Penagonul a anunțat că va chema 5.000 de militari americani din Germania din cei 36.000 care sunt în total.

Doi politicieni republicani din Congres, Roger Wicker și Mike Rogers, au criticat decizia Pentagonului.

Potrivit BBC, unul dintre ei a spus că reducerea trupelor americane din Germania ar putea fi un „semnal pentru Rusia”.

„Recucerea prematură a prezenței americane în Europa sunt riscuri care pun capabilitățile în pericol și îi transmit un semnal greșit lui Vladimir Putin. Decât să retragem forțele de pe un continent, este interesul Americii să mențină o forță de descurajare în Europa prin a muta 5.000 de soldați americani în est”.

Un alt republican, Clay Higgins, a declarat pe X:

„Să retragem 5.000 de trupe americane de la germanii cei aroganți. Poate ar trebui să-i trimitem în Senat. Europa de Vest ar putea fi mai bine protejată de League of Royal Filibuster”.

