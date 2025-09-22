Prima pagină » Știri externe » Franța RECUNOAȘTE existența statului palestinian /Macron: „Nimic nu justifică războiul din Gaza, a venit vremea păcii”

Franța RECUNOAȘTE existența statului palestinian /Macron: „Nimic nu justifică războiul din Gaza, a venit vremea păcii”

22 sept. 2025, 22:29, Știri externe
Franța RECUNOAȘTE existența statului palestinian /Macron: „Nimic nu justifică războiul din Gaza, a venit vremea păcii”

Franța a decis recunoașterea statului palestinian, a anunțat luni seară, de la tribuna Adunării Generale a ONU, președintele Emmanuel Macron, cerând oprirea ofensivei israeliene în Fâșia Gaza și lansarea unui proces de pace complet.

”Este o onoare și un privilegiu să coprezidăm cu Arabia Saudită această conferință. Suntem aici pentru că a venit momentul. Este momentul eliberării celor 48 de ostatici din Fâșia Gaza, este momentul opririi masacrelor din Fâșia Gaza. A venit vremea păcii și suntem la o distanță de câteva momente să o obținem. Promisiunea unui stat arab a rămas până acum nerealizată. Suntem responsabili cu toții că am eșuat în obținerea unei păci corecte și durabile. Dar este o realitate care ne-a fost impusă prin atacurile din 7 octombrie 2023. Condamnăm atacurile, avem compasiune pentru israelieni și cerem eliberarea ostaticilor”, a afirmat Emmanuel Macron.

În același timp, președintele Franței a cerut oprirea ofensivei israeliene din Fâșia Gaza.

”În acest moment, Israelul extinde în continuare operațiunile în Gaza și sunt în joc viețile a sute de mii de persoane. Nimic nu justifică războiul din Gaza”, a precizat președintele Franței.

Franța recunoaște existența statului palestinian

Președintele Macron a anunțat decizia istorică de a recunoaște existența Palestinei.

”Fidel angajamentului istoric al țării mele față de Orientul Mijlociu, Franța recunoaște astăzi existența statului Palestina. Franța nu a lipsit niciodată când a fost în joc securitatea Israelului. Această recunoaștere a Palestinei este o înfrângere pentru grupul Hamas, la fel și pentru antisemiți și antisioniști. Această recunoaștere deschide drumul pentru un parcurs de negocieri, pentru oprirea ciclului violențelor. Cer Israelului să nu mai facă nimic pentru blocarea negocierilor”, a subliniat Macron.

În același timp, președintele Franței a reiterat că Parisul nu va deschide ambasadă în ”Palestina” până când grupul Hamas nu va elibera ostaticii israelieni.

”Vom putea deschide ambasadă în Palestina imediat ce vor fi eliberați cei 48 de ostatici. A venit vremea să recunoaștem statul Palestina ca amic și vecin, să eliminăm terorismul”, a insistat Macron.

Autoritatea Palestiniană a salutat imediat decizia ”istorică și curajoasă” a Franței, care intervine după cele ale Marii Britanii, Canadei, Australiei și Portugaliei.

Foto: Profimedia

