Vladimir Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a Tratatului armelor NUCLEARE /”Doar dacă Statele Unite procedează la fel”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus, luni, omologului său american, Donald Trump, prelungirea cu un an a Noului Tratat START (Noul Tratat privind Reducerea Armamentului Strategic), dacă Statele Unite vor proceda în același fel.

”Pentru a evita o nouă cursă a înarmării strategice și pentru a asigura un nivel acceptabil de predictibilitate și limitare, credem că se justifică menținerea prevederilor Noului Tratat START în actuala perioadă turbulentă. Rusia este pregătită să continue respectarea limitelor instituite de noul Tratat START cu un an, de la 5 februarie 2026. Credem că această acțiune va fi viabilă doar dacă Statele Unite procedează la fel”, a afirmat Vladimir Putin, cu ocazia reuniunii Consiliului rus de Securitate.

Liderul de la Kremlin a atribuit fostei Administrații Joe Biden vina pentru suspendarea aplicării totale a Noului Tratat START.

”Din cauza politicilor extrem de ostile ale Administrației Biden, care au încălcat principiile de bază ale acestui Tratat, aplicarea totală a fost suspendată în 2023”, a subliniat Vladimir Putin.

Relațiile dintre Rusia și Alianța Nord-Atlantică sunt extrem de tensionate din cauza războiului din Ucraina. Donald Trump încearcă să convingă Moscova să accepte o soluție diplomatică pentru oprirea conflictului militar.

”Noul Tratat START expiră pe 5 februarie 2026, ceea ce marchează iminenta dispariție a ultimului acord internațional care limitează rachetele nucleare. Respingerea totală a moștenirii acestui acord ar fi, din multe perspective, o eroare și un pas fără perspectivă, care ar avea consecințe negative și asupra Tratatului de Neproliferare Nucleară”, a subliniat Vladimir Putin.

