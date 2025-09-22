Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian

Președintele francez, Emmanuel Macron, cere eliberarea ostaticilor israelieni deținuți de gruparea Hamas în Fâșia Gaza, luând în considerare deschiderea unei ambasade pe teritoriul palestinian.

„Eliberarea ostaticilor este o condiție clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat Emmanuel Macron.

Franța va recunoaște un stat palestinian, alături de alte zeci de țări, la un summit care va avea loc luni, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York.

„Această condiție este prima dintr-o serie de premise pe care le vom apăra în cadrul procesului de pace. Dar pe 22 septembrie, vom anunța această recunoaștere a unui stat palestinian”, a insistat președintele francez.

Marea Britanie, Canada și Australia au transmis, duminică, că vor recunoaște un stat palestinian.

Emmanuel Macron, care a subliniat că dorește „să izoleze” gruparea islamistă Hamas, a criticat operațiunile israeliene din Fâșia Gaza și planul de evacuare a tuturor palestinienilor din Fâșia Gaza.

„Nu putem, implicit sau explicit, să ne arătăm dispuși să susținem un astfel de proiect”, a afirmat Macron, potrivit BFMTV.

Tensiunile dintre Franța și Israel persistă

De asemenea, președintele francez, a declarat, săptămâna trecută, că Israelul își „distruge complet imaginea și credibilitatea” în fața comunității internaționale, din cauza operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza, care s-au soldat cu numeroase victime din rândul civililor.

„Israelul a obținut rezultate unice în materie de securitate, dar desfășurarea acestui tip de operațiune în Fâșia Gaza este total contraproductivă și, trebuie să spun, un eșec”, a afirmat Macron. „Recunoașterea unui stat palestinian înseamnă pur și simplu decizia de a exprima perspectiva legitimă a poporului palestinian, iar ceea ce îndură astăzi nu are nicio legătură cu gruparea Hamas”, a justificat Macron.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

