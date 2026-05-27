Încă un scandal de corupție în Spania: Garda Civilă a percheziționat sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez. De ce anchetă este vorba

Garda Civilă spaniolă a efectuat, miercuri, o percheziție la sediul central al Partidului Socialist condus de Pedro Sánchez din Madrid.

E vorba despre o anchetă împotriva unei foste membre a partidului, Leire Díez, au declarat pentru AFP surse judiciare, însă, în prezent, Guvernul Spaniei se află într-o situație fragilă din cauza mai multor scandaluri de corupție.

Mai exact, vestea vine la câteva zile după ce s-a aflat de ancheta împotriva fostului prim-ministru socialist José Luis Rodríguez Zapatero, un aliat a lui Sanchez. Acesta este acuzat de spălare de bani și trafic de influență.

Miercuri dimineață, agenți din cadrul Unității Operaționale Centrale (UCO) a Gărzii Civile s-au deplasat la sediul socialiștilor din Madrid pentru a obține probe pentru o anchetă în curs privind o presupusă finanțare ilegală a partidului de guvernământ.

Site-ul de știri El Confidencial a relatat că desfășurarea UCO a fost autorizată de Curtea Națională și este legată de o anchetă fără legătură cu José Luis Rodríguez Zapatero, însă este supravegheată de Procurorul Anticorupție din Spania.

În acest timp, premierul spaniol se află la Vatican pentru o întâlnire cu Papa Leon. Peste zece zile Suveranul Pontif va vizita, la rândul său, Spania.

