Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a autorizat încă transferul a aproximativ 60 de rachete interceptoare Patriot alocate Ucrainei, relatează Financial Times. Muniția este esențială pentru apărarea Kievului împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice.

Aproximativ 60 de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot ale Ucrainei așteaptă aprobarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, deși Washingtonul și-a exprimat anterior acordul privind furnizarea acestora către Kiev, scrie Financial Times, care citează trei surse familiarizate cu situația.

Rachetele interceptoare PAC-2 și PAC-3 sunt finanțate de partenerii occidentali ai Ucrainei. Fiind produse în Statele Unite, transferul acestora necesită autorizarea Washingtonului, inclusiv atunci când muniția provine din stocurile aliaților europeni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat administrației americane să deblocheze livrările de armament pentru care partenerii Kievului au achitat deja contravaloarea.

„Este foarte important ca America să autorizeze transferul rachetelor pentru sistemele Patriot pe care partenerii noștri le-au plătit deja”, a declarat duminică Volodimir Zelenski.

Livrările de rachete Patriot către Ucraina așteaptă aprobarea Pentagonului încă din septembrie

Potrivit calendarului de livrare prezentat de sursele Financial Times, Ucraina ar fi trebuit să primească opt rachete interceptoare în septembrie, alte zece în octombrie și încă zece în noiembrie.

Un lot suplimentar de 12 rachete este programat pentru luna decembrie. Niciuna dintre aceste livrări nu a primit însă, până în prezent, aprobarea lui Pete Hegseth.

Separat, aproximativ 20 de rachete interceptoare PAC-2 au fost alocate Kievului, însă și transferul acestora depinde de autorizarea Pentagonului, potrivit unui oficial ucrainean citat de publicația britanică.

Problema întârzierilor a fost semnalată de Volodimir Zelenski încă din luna octombrie, când liderul de la Kiev anunța că Ucraina aștepta de aproape o lună aprobarea americană pentru livrarea muniției destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot și NASAMS.

Între timp, transferul echipamentelor destinate sistemelor NASAMS ar fi fost autorizat, acestea fiind deja „pe drum” către Ucraina, potrivit celor trei surse citate de Financial Times.

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Întârzierea livrărilor intervine într-o perioadă în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii energetice, provocând întreruperi extinse ale alimentării cu electricitate.

Sistemele Patriot reprezintă una dintre principalele componente ale apărării antiaeriene ucrainene, având un rol important în interceptarea rachetelor balistice lansate de forțele ruse.

România se numără printre statele NATO care au contribuit la consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, prin donarea unui sistem Patriot în 2024.

Menținerea capacității operaționale a acestor sisteme depinde însă de aprovizionarea constantă cu rachete interceptoare, inclusiv de autorizarea transferurilor de muniție americană finanțată de partenerii europeni ai Kievului.