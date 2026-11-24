Autoritățile sud-coreene au intrat în alertă marți, 24 noiembrie, după ce mai multe avioane militare rusești au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a țării, deasupra Mării Japoniei, denumită Marea de Est în Coreea de Sud.

„Mai multe avioane militare rusești au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud deasupra Mării de Est”, a transmis Yonhap, citând surse militare.

Unul dintre aparatele rusești s-a apropiat de insula Ulleung, situată în largul coastei estice a Coreei de Sud, determinând autoritățile să ia măsuri de precauție.

Ministerul sud-coreean de Interne a transmis un mesaj de urgență populației insulei, solicitându-le locuitorilor să se adăpostească. Avertismentul a fost ridicat după aproximativ cinci minute, cu puțin înainte de ora locală 08:00.

Reprezentanții armatei sud-coreene au precizat ulterior că aeronavele militare rusești nu au încălcat spațiul aerian suveran al țării.

Al doilea incident cu avioane militare rusești în decurs de o săptămână

Zona de identificare a apărării aeriene sud-coreene nu trebuie confundată cu spațiul aerian național. Aceasta se extinde dincolo de limitele teritoriale ale unui stat și permite autorităților militare să identifice și să monitorizeze aeronavele care se apropie.

În mod obișnuit, aeronavele străine își notifică prezența înainte de a intra într-o asemenea zonă, fără să existe însă o obligație juridică internațională generală în acest sens.

Incidentul de marți vine la aproximativ o săptămână după ce armata sud-coreeană a anunțat mobilizarea unor avioane de luptă, ca răspuns la pătrunderea mai multor aeronave militare rusești în aceeași zonă de identificare a apărării aeriene.