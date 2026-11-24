O nouă dronă rusească ar fi pătruns în spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei. Incidentul vine la doar trei zile după o incursiune similară, soldată cu prăbușirea unor rachete rusești pe teritoriul statului membru NATO.

Polonia și-a activat din nou sistemele de apărare aeriană în seara zilei de 22 noiembrie, după ce un obiect aerian, identificat drept o dronă , a pătruns în spațiul aerian național, în timpul unui atac al Rusiei asupra vestului Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

În jurul orei locale 23:00, Centrul Guvernamental de Securitate al Poloniei a emis o alertă aeriană pentru locuitorii din mai multe zone ale regiunii Lublin, situată în estul țării, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Sursa video – X/@nexta_tv

Avertismentul a fost ridicat aproximativ o oră mai târziu.

Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, sistemele naționale de apărare aeriană au fost activate preventiv, iar obiectul a fost monitorizat de militari.

Forțele poloneze au primit autorizarea de a neutraliza ținta. Autoritățile militare au renunțat însă la interceptare după ce obiectul și-a schimbat direcția către est, luând în considerare riscul producerii unor pagube în urma doborârii acestuia.

„Subliniem faptul că Forțele Armate Poloneze monitorizează continuu situația din spațiul aerian, iar forțele și mijloacele de apărare aeriană rămân în alertă permanentă pentru a răspunde la orice amenințări”, a transmis Comandamentul Operațional al Poloniei.

Incursiuni rusești în apropierea României. Republica Moldova și Finlanda au raportat incidente similare

Incidentul din Polonia survine în contextul unei serii de încălcări ale spațiului aerian al statelor europene, inclusiv în imediata vecinătate a României.

La 21 noiembrie, Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că o dronă rusească a încălcat de două ori spațiul aerian al Republicii Moldova. În aceeași zi, Ministerul Apărării din Finlanda a raportat o presupusă incursiune a unui elicopter militar rusesc în spațiul aerian național, în apropierea localității Loviisa.

Cu o zi înainte, autoritățile poloneze confirmaseră descoperirea unor resturi provenite de la două rachete rusești și de la un al treilea obiect aerian, care ar fi putut fi o dronă cu propulsie cu reacție sau o altă rachetă.

Cele trei ține s-au prăbușit în estul Poloniei în timpul unui atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei.

Incursiunea a coincis cu desfășurarea unor exerciții militare pe teritoriul polonez, la care participau inclusiv trupe britanice și franceze din cadrul așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, formată din state care susțin Ucraina.

NATO condamnă atacurile Rusiei. Donald Trump susține că incursiunile au fost accidentale

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat atacurile rusești după o convorbire cu premierul polonez Donald Tusk, reafirmând angajamentul Alianței Nord-Atlantice de a continua sprijinirea Ucrainei.

„Am discutat cu Donald Tusk despre gravele încălcări ale spațiului aerian polonez care au avut loc în cursul nopții. Avioanele de vânătoare ale NATO au fost mobilizate de urgență ca răspuns. Ne exprimăm solidaritatea cu Polonia și vom continua să ne consolidăm capacitatea de descurajare și apărare. Acest incident este în mod evident periculos – o consecință a războiului pe care Rusia îl duce în prezent împotriva Ucrainei. Condamn atacurile Rusiei, precum și războiul pe care îl duce în prezent. Rămânem uniți ca aliați și vom continua să sprijinim Ucraina”, a transmis Mark Rutte pe X.

Președintele Donald Trump a prezentat însă incursiunile rusești pe teritoriul Poloniei drept incidente accidentale, în timpul unor declarații făcute reporterilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One, pe 19 noiembrie.

„Putin a lansat drone în Polonia și câteva rachete mici, din greșeală”, a declarat președintele Donald Trump.

Declarația a venit în contextul apropierii diplomatice dintre Washington și Moscova, după ce liderul american îl descrisese pe președintele rus Vladimir Putin drept „prietenul” său.