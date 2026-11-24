O milionară din Turcia susține că a fost indusă în eroare atunci când i-a transferat fostului prinț Andrew 750.000 de lire sterline, în 2019, crezând că banii îi vor facilita obținerea unui pașaport. Fratele regelui Charles al III-lea urmează să depună mărturie în instanță.

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul duce de York, este implicat într-un litigiu financiar judecat de Înalta Curte din Londra, după ce o femeie de afaceri din Turcia a acuzat că fostul său consilier i-ar fi deturnat active în valoare de 38 de milioane de lire sterline, relatează BBC.

Nebahat Isbilen, în vârstă de 81 de ani, l-a acționat în judecată pe omul de afaceri Selman Turk, căruia îi încredințase administrarea unei mari părți din averea sa. Printre tranzacțiile contestate se numără un transfer de 750.000 de lire sterline către Andrew Mountbatten-Windsor, efectuat în 2019, când acesta deținea încă titlul de duce de York.

Milionara susține că fostul său consilier a convins-o că plata era necesară pentru a beneficia de sprijin în obținerea unui pașaport.

Selman Turk respinge acuzațiile și afirmă că femeia cunoștea adevăratul scop al tranzacției. Potrivit acestuia, banii ar fi fost oferiți în speranța că Andrew ar putea interveni în cazul soțului milionarei, un fost parlamentar aflat în închisoare în Turcia.

Andrew Mountbatten-Windsor a restituit integral suma de 750.000 de lire sterline și urmează să depună mărturie în luna decembrie. BBC precizează că fostul prinț nu este acuzat de comiterea vreunei ilegalități în acest dosar.

Plăți către Sarah Ferguson și prințesa Beatrice, dezvăluite în instanță

Avocații femeii de afaceri au prezentat în fața instanței și alte tranzacții financiare către membri ai familiei fostului duce de York. Potrivit acestora, Selman Turk ar fi dispus efectuarea unei plăți de 15.000 de lire sterline către Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, pentru petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, în 2019.

O altă sumă, a cărei valoare nu a fost precizată, ar fi fost transferată sub forma unui „cadou de nuntă” pentru prințesa Beatrice, fiica celor doi.

Familia lui Nebahat Isbilen și-a construit averea în industria săpunurilor și a produselor cosmetice din Turcia. Situația femeii s-a schimbat în 2015, când soțul său, Ilhan Isbilen, fost membru al Parlamentului turc, a fost arestat. Aceasta a început să caute modalități prin care să își transfere activele în afara țării.

Avocații săi susțin că acuzațiile formulate împotriva soțului aveau „motive politice” și că femeia s-a confruntat, la rândul său, cu „persecuția politică”.

Nebahat Isbilen a părăsit Turcia în 2017, stabilindu-se inițial în Grecia, înainte de a se muta la Londra, în 2018.

Simon Colton KC, avocatul milionarei, a declarat că aceasta l-a cunoscut pe Selman Turk în ianuarie 2017 și i-a încredințat ulterior controlul asupra majorității activelor sale financiare.

Reprezentantul femeii susține că omul de afaceri „a abuzat în mod deliberat și sistematic” de încrederea clientei sale, transferând fonduri către societăți pe care le deținea sau le controla. În privința celor 750.000 de lire sterline transferate către Andrew, avocatul a precizat că Isbilen autorizase plata, dar că fostul său consilier „a mințit-o” în legătură cu destinația banilor.

Milionara turcă a luat cina cu Andrew și Sarah Ferguson

În timpul procesului a fost dezvăluit și faptul că Nebahat Isbilen s-a întâlnit personal cu Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson, în decembrie 2019. Cei trei au participat la o cină privată organizată în apartamentul lui Selman Turk, în cadrul căreia au discutat despre situația soțului femeii de afaceri, aflat în detenție în Turcia.

Avocații fostului consilier susțin că această întâlnire contrazice afirmațiile milionarei potrivit cărora nu cunoștea scopul real al plății. Apărarea argumentează, de asemenea, că Isbilen își înțelegea situația financiară și participa activ la administrarea propriilor afaceri.

„În circumstanțele în care reclamanta a luat cina cu ducele și ducesa și a discutat cu aceștia despre soțul ei, nu putea să creadă că suma de 750.000 de lire sterline era un onorariu deghizat pentru ajutorul acordat în obținerea unui pașaport sau a unei vize”, a declarat Joshua Hitchens, avocatul lui Selman Turk, în observațiile scrise prezentate instanței.

Procesul, prezidat de judecătorul Adam Johnson, este programat să se încheie în martie 2027, urmând ca hotărârea scrisă să fie pronunțată ulterior.