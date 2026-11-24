Președintele Donald Trump l-a criticat pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, pentru comutarea a peste 500 de condamnări la moarte, chiar de la sediul Departamentului Justiției. Noile atacuri ale șefului Casei Albe vin după ce republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului.

Liderul de la Casa Albă a criticat decizia guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, de a comuta sute de condamnări la moarte în pedepse cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate, scrie Associated Press.

Discursul, al doilea susținut de Trump la Departamentul Justiției în mai puțin de doi ani, a fost dedicat inițial rezultatelor administrației republicane în combaterea criminalității violente, dar a inclus numeroase atacuri la adresa adversarilor politici.

„Ne-am adunat astăzi aici pentru a vorbi despre unul dintre cele mai șocante acte de nedreptate pe care le-a cunoscut vreodată țara noastră. Nu-mi venea să cred. Am fost martor la asta acum câteva săptămâni. Nu-mi venea să cred. Cu doar câteva zile în urmă, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a acordat clemență și iertare celor 548 dintre cei mai malefici monștri de pe fața Pământului. Ar trebui să le citiți biografiile ca să vedeți cât de răi erau. Despre unii dintre ei, nici nu v-ar veni să credeți. Nu despre toți, dar despre unii dintre ei – niveluri de nebunie și de depravare pe care nu le-am mai văzut niciodată.”, a declarat Trump.

Sursa video – X/@atrupar

La eveniment au participat și rude ale victimelor unor infracțiuni comise de deținuții vizați de decizia guvernatorului Californiei. Acestea și-au exprimat nemulțumirea față de comutarea pedepselor.

Gavin Newsom, care ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, a anunțat în această lună comutarea pedepselor pentru peste 500 de deținuți condamnați la moarte.

Guvernatorul a descris măsura drept una dintre cele mai dificile decizii ale carierei sale politice, recunoscând că aceasta poate readuce în atenția familiilor victimelor experiențe traumatizante. Majoritatea comutărilor necesită aprobarea Curții Supreme a Californiei.

Gavin Newsom îl acuză pe Trump că folosește justiția ca armă politică

Guvernatorul Californiei a răspuns acuzațiilor formulate de liderul republican, criticând modul în care acesta și-a exercitat prerogativele prezidențiale în materie de grațiere.

„Nu voi accepta lecții despre responsabilitate de la un președinte care și-a folosit puterea de grațiere pentru a-și ajuta prietenii bogați și asociații de afaceri să scape de răspundere, în timp ce victimele sunt lăsate să se lupte pentru a recupera ceea ce le-a fost furat. Justiția ar trebui să se axeze pe oamenii pe care îi servim, nu pe interesele politice ale celor aflați la putere”, a declarat Gavin Newsom, guvernatorul Californiei.

Întrebat de ce nu a organizat un referendum privind pedeapsa capitală, Newsom a afirmat că a acționat în baza prerogativelor sale constituționale.

„S-ar putea să fiu primul care a primit un astfel de răspuns din partea președintelui în exercițiu al Statelor Unite, la Departamentul Justiției, alături de directorul FBI -vorbim aici despre utilizarea puterii ca armă”, a adăugat guvernatorul.

Amintim că în luna iunie, Newsom a acuzat Departamentul Justiției că a deschis o anchetă cu motivație politică împotriva sa și a soției sale. Biroul guvernatorului a susținut atunci că investigația viza inclusiv aspecte personale legate de familia acestuia și de relațiile sale profesionale.

Newsom a negat că ar fi comis vreo ilegalitate.

De la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump, autoritățile din California au intentat zeci de procese împotriva administrației federale, contestând o serie de decizii adoptate la Washington.

Trump atacă furibund democrații după ce republicanii au pierdut controlul Congresului

Discursul de la Departamentul Justiției a avut loc la câteva săptămâni după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au obținut controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului.

Noua configurație a Congresului deschide posibilitatea declanșării unor anchete parlamentare privind activitatea administrației Trump, inclusiv concedierea unor procurori și agenți federali, precum și investigațiile care i-au vizat pe adversarii politici ai președintelui.

Mai multe dintre aceste dosare au întâmpinat obstacole juridice, fiind respinse de judecători sau de marile jurii care au refuzat emiterea unor acte de acuzare.

Liderul de la Casa Albă a fost prezentat la eveniment de procurorul general al Statelor Unite, Todd Blanche, fostul său avocat personal. Acesta a afirmat că Departamentul Justiției va continua să solicite pedeapsa capitală în cazurile în care consideră că aceasta se justifică.

„Vreau să îmi rezerv un moment pentru a le spune tuturor membrilor forțelor de ordine care urmăresc evenimentul sau se află aici, în această sală, că vă susținem, că președintele Trump vă susține și că vă va susține întotdeauna”, a declarat Todd Blanche.

Trump și-a atribuit meritul pentru reducerea criminalității violente în Statele Unite, deși experții citați de Associated Press arată că tendința descendentă a început încă din 2022, în timpul administrației democratului Joe Biden.

„Adversarii noștri doresc o Americă care să le dea putere celor mai violenți și periculoși indivizi, care să celebreze devianța, să permită disfuncționalitatea și să ceară empatie pentru criminalii în serie și infractori, în timp ce cetățenii muncitori sunt tratați cu ură, dispreț și disprețuire. În administrația Trump, credem exact în opusul acestui lucru”, a declarat Trump.

Evenimentul s-a desfășurat în aceeași sală ceremonială în care Trump a susținut un discurs în martie 2025. Exteriorul sediului Departamentului Justiției a fost decorat, în ultimul an, cu un banner de mari dimensiuni reprezentându-l pe președinte.

La precedenta vizită, Trump a criticat dosarele penale deschise împotriva sa în timpul administrației Biden, referitoare la păstrarea unor documente clasificate la reședința Mar-a-Lago și la presupusele încercări de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020.

Trump a promis atunci să dezvăluie ceea ce a numit „crimele flagrante și abaterile grave” ale adversarilor săi politici.

De atunci, Departamentul Justiției a intensificat investigațiile care îi vizează pe mai mulți dintre criticii președintelui, însă o parte dintre demersurile procurorilor federali au fost respinse în instanță sau nu au primit aprobarea marilor jurii.