Lula da Silva respinge amenințările lui Donald TRUMP/ „Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor”

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a respins, duminică, taxele vamale de 50% asupra bunurilor importate de Statele Unite, argumentând că decizia liderului american, Donald Trump, este „politică” și „ilogică”.

Lula a afirmat că Guvernul său este deschis unor negocieri care pot aduce beneficii reciproce.

„Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor, a declarat Lula.

Donald Trump a impus taxa vamală Braziliei în luna iulie, invocând așa-numita „vânătoare de vrăjitoare” împotriva fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, care a fost acuzat de autorități că a încercat să rămână ilegal la putere.

Procesul s-a încheiat joi, după ce un complet de judecători ai Curții Supreme a decis că Bolsonaro a încercat să dea o lovitură de stat după înfrângerea sa electorală din 2022 în fața lui Lula. Donald Trump a declarat că sentința este „un lucru teribil”, anunțând sancțiuni împotriva judecătorilor brazilieni, creșteri de tarife și revocarea vizelor pentru membrii Curții Supreme

Administrația Trump amenință că va lua măsuri împotriva Braziliei

Președintele Braziliei a explicat că această creștere a tarifelor „nu a fost doar greșită, ci și ilogică”, invocând surplusul de 410 miliarde de dolari din comerțul bilateral cu bunuri și servicii pe care SUA l-au acumulat în ultimii 15 ani.

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a transmis pe platforma de socializare X că Guvernul lui Trump „va reacționa în consecință”, potrivit agenției de presă The Associated Press.

Ministerul de Externe al Braziliei a numit comentariile lui Rubio o „amenințare nepotrivită”, care nu ar putea intimida Guvernul.

„Brazilia are instituții solide și nu va fi intimidată de nimeni”, a declarat Lula da Silva.

Foto: Profimedia

