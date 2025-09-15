Prima pagină » Știri externe » Lula da Silva respinge amenințările lui Donald TRUMP/ „Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor”

Lula da Silva respinge amenințările lui Donald TRUMP/ „Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor”

15 sept. 2025, 12:53, Știri externe
Lula da Silva respinge amenințările lui Donald TRUMP/ „Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor”

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a respins, duminică, taxele vamale de 50% asupra bunurilor importate de Statele Unite, argumentând că decizia liderului american, Donald Trump, este „politică” și „ilogică”.

Lula a afirmat că Guvernul său este deschis unor negocieri care pot aduce beneficii reciproce.

„Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor, a declarat Lula.

Donald Trump a impus taxa vamală Braziliei în luna iulie, invocând așa-numita „vânătoare de vrăjitoare” împotriva fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, care a fost acuzat de autorități că a încercat să rămână ilegal la putere.

Procesul s-a încheiat joi, după ce un complet de judecători ai Curții Supreme a decis că Bolsonaro a încercat să dea o lovitură de stat după înfrângerea sa electorală din 2022 în fața lui Lula. Donald Trump a declarat că sentința este „un lucru teribil”, anunțând sancțiuni împotriva judecătorilor brazilieni, creșteri de tarife și revocarea vizelor pentru membrii Curții Supreme

Administrația Trump amenință că va lua măsuri împotriva Braziliei

Președintele Braziliei a explicat că această creștere a tarifelor „nu a fost doar greșită, ci și ilogică”, invocând surplusul de 410 miliarde de dolari din comerțul bilateral cu bunuri și servicii pe care SUA l-au acumulat în ultimii 15 ani.

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a transmis pe platforma de socializare X că Guvernul lui Trump „va reacționa în consecință”, potrivit agenției de presă The Associated Press.

Ministerul de Externe al Braziliei a numit comentariile lui Rubio o „amenințare nepotrivită”, care nu ar putea intimida Guvernul.

„Brazilia are instituții solide și nu va fi intimidată de nimeni”, a declarat Lula da Silva.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”

Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”

Citește și

EXTERNE Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”
15:34
Papa Leon, declarație SURPRINZĂTOARE despre Elon Musk: „Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă”
EXTERNE Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia
15:12
Alegeri în GERMANIA: Avans notabil pentru AfD în alegerile municipale din Renania de Nord-Westfalia
EXTERNE Efectul bombardamentelor din Qatar. IRANUL cere țărilor musulmane să rupă relațiile diplomatice cu Israelul
13:44
Efectul bombardamentelor din Qatar. IRANUL cere țărilor musulmane să rupă relațiile diplomatice cu Israelul
EXTERNE „Pericol terorist” în statul unde a fost asasinat Charlie Kirk. ATENTAT cu explozibil asupra televiziunii Fox 13, simpatizantă a lui Donald Trump
12:52
„Pericol terorist” în statul unde a fost asasinat Charlie Kirk. ATENTAT cu explozibil asupra televiziunii Fox 13, simpatizantă a lui Donald Trump
EXTERNE SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
11:49
SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
EXTERNE Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi
10:57
Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi
Mediafax
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Destin frânt la doar 18 ani! Un tânăr din Olt a murit într-un teribil accident rutier, pe DN54
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Scandalul de spionaj care a zguduit Austro-Ungaria
ULTIMA ORĂ Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor
15:31
Marcel Boloș, dezvăluiri din CULISELE banilor alocați din Fondul de Rezervă Bugetară: „Să lămurim problema” / Cum arată lista beneficiarilor
VIDEO Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC”
15:13
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC”
CULTURĂ Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari”
15:10
Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari”
ACTUALITATE Oana Țoiu, după răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei: „Cu siguranță, rușii nu au nevoie de noi să le spunem că DRONA lor este a lor”
15:06
Oana Țoiu, după răspunsul ironic al Ambasadei Rusiei: „Cu siguranță, rușii nu au nevoie de noi să le spunem că DRONA lor este a lor”
HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2025. BERBECII sunt într-o perioadă de tranziție
15:00
Horoscop 16 septembrie 2025. BERBECII sunt într-o perioadă de tranziție
SPORT David Popovici a împlinit 21 de ani. Mesajul Cameliei Potec pentru URIAȘUL campion al natației
14:59
David Popovici a împlinit 21 de ani. Mesajul Cameliei Potec pentru URIAȘUL campion al natației