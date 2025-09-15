Lula da Silva respinge amenințările lui Donald TRUMP/ „Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor”

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a respins, duminică, taxele vamale de 50% asupra bunurilor importate de Statele Unite, argumentând că decizia liderului american, Donald Trump, este „politică” și „ilogică”.
Lula a afirmat că Guvernul său este deschis unor negocieri care pot aduce beneficii reciproce.
„Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor, a declarat Lula.
Donald Trump a impus taxa vamală Braziliei în luna iulie, invocând așa-numita „vânătoare de vrăjitoare” împotriva fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro, care a fost acuzat de autorități că a încercat să rămână ilegal la putere.
Procesul s-a încheiat joi, după ce un complet de judecători ai Curții Supreme a decis că Bolsonaro a încercat să dea o lovitură de stat după înfrângerea sa electorală din 2022 în fața lui Lula. Donald Trump a declarat că sentința este „un lucru teribil”, anunțând sancțiuni împotriva judecătorilor brazilieni, creșteri de tarife și revocarea vizelor pentru membrii Curții Supreme
Președintele Braziliei a explicat că această creștere a tarifelor „nu a fost doar greșită, ci și ilogică”, invocând surplusul de 410 miliarde de dolari din comerțul bilateral cu bunuri și servicii pe care SUA l-au acumulat în ultimii 15 ani.
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a transmis pe platforma de socializare X că Guvernul lui Trump „va reacționa în consecință”, potrivit agenției de presă The Associated Press.
Ministerul de Externe al Braziliei a numit comentariile lui Rubio o „amenințare nepotrivită”, care nu ar putea intimida Guvernul.
„Brazilia are instituții solide și nu va fi intimidată de nimeni”, a declarat Lula da Silva.
Foto: Profimedia
Recomandarea autorului:
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”