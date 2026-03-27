Gărzile Revoluționare au atacat o navă petrolieră thailandeză care a încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz fără permisiunea Iranului

Gărzile Revoluționare din Iran au atacat un vas petrolier din Thailanda cu un număr necunoscut de proiectile iraniene.

Nava petrolieră a încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz fără a avea permisiune de la Iran.

Incidentul a avut loc în prima parte a lunii martie 2026, în preajma insulei iraniene Qeshm.

20 de membri ai echipajului thailandez a fost salvați de către o navă din Oman. Alți trei sunt dați dispăruți după explozia izbucnită la bordul navei, în sala motoarelor, potrivit Reuters.

