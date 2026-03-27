Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front

Rădăcinile războiului proxy purtat la nivel global dintre SUA și Rusia au încolțit din Siria în 2013 și în Donbas în 2014. Invazia rusă a Ucrainei pe 24 februarie 2022 a fost un eveniment care a dus la o escaladare majoră. SUA, aliații strategici, statele membre NATO și UE au furnizat Kievului arme și bani în războiul dus împotriva invadatorilor ruși. Implicarea mercenarilor și a voluntarilor din toate țările lumii (inclusiv din Coreea de Nord) a transformat Ucraina într-un potențial „front estic” al celui de-al Treilea Război Mondial.

Al doilea front al așa numitului „război mondial declanșat de Putin” (cum a spus Zelenski) s-a deschis treptat odată cu masacrul comis de Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023. A evoluat într-o serie de atacuri aeriene cu Iran între 2024 și 2025. Și s-a conturat într-un război regional după atacurile Statelor Unite și ale Israelului de la 28 februarie 2026. Soldate cu uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei. Comandanții iranieni au jurat răzbunare. Militarii iranieni au bombardat impulsiv cu rachete balistice și drone rafinăriile și instalațiile de gaz ale țărilor arabe din Golful Persic, afectându-le economia. Turismul din Dubai și pelerinajele de la Ierusalim cu ocazia Paștelui au fost compromise.

Și există o veste și mai rea pentru Vest: Iranul este sprijinit chiar pe față de către Rusia, într-un război deja considerat „existențial” pentru regimul islamist. Prin blocarea tranzitului petrolier după închiderea Strâmtoarei Ormuz, toate marile puteri financiare ale Vestului sunt în pericol. Rusia are de câștigat. Sunt în joc reputația forței militare a Statelor Unite, viitorul NATO (chiar dacă puterile europene nu doresc să se implice, sunt afectate în mod direct de scumpirile petroliere), viitorul Israelului și viitorul Iranului. Pentru „axa CRINK” (China, Rusia, Iran, Coreea de Nord), este o oportunitate să dea o lovitură fatală „lumii libere”.

Războiul Global Proxy: FRONTUL din Golful Persic

Potrivit Al Jazeera , Rusia și Iran au un istoric îndelungat de „prietenie. Teheranul i-a livrat drone „kamikaze” Shahed lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina. Drone care s-au prăbușit chiar și pe teritoriul României. Iranienii le-au mai furnizat rușilor muniție pentru artilerie, puști și rachete balistice de rază scurtă. Ucraina a devenit prima țară care și-a făcut din interceptarea dronelor iraniene drept principala preocupare. Kievul a devenit în scurt timp cel mai mare producător în masă a sistemelor ieftine de interceptare a dronelor. Și chiar SUA au început să producă în masă drone „kamikaze”, cunoscute ca „FLM-136 LUCAS”. Însă, nu a atins eficacitatea dronelor Shahed-136, care costă 20.000 de dolari și au rază de atac pe 2.000 km. O dronă americană LUCAS costă 35.000 $ și o rază operațională pe 1.000-2.000 km.

Iar Putin se revanșează față de Masoud Pezeshkian. Kremlinul îi oferă sprijin logistic, „provizii alimentare și truse de prim ajutor” de câteva tone, precum și suport informațional prin sateliți.

Rusia a livrat arme Iranului de câteva decenii: sisteme defensive avansate, avioane de luptă, elicoptere, vehicule blindate, drone tactice și drone false pentru momeală, puști cu lunetă, toate în valoare de câteva miliarde de dolari. Republica Islamistă s-a pregătit intensiv de 47 de ani pentru un război cu SUA.

Trump minimizează sprijinul Rusiei

„Un pic” este ce gândește Trump despre amploarea implicării Rusiei în ajutoarea Iranului. „Probabil că Moscova îi ajută un pic”, a spus președintele american la Fox News, pe 13 martie. Președintele nu pare alarmat că duce un război împotriva unei țări care se apără chiar cu tehnologie rusească.

O zi mai târziu, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat laconic: „Cooperarea militară a Moscovei cu Teheran este „bună”.

De la atacurile de pe 28 februarie, Rusia a continuat să ajute Iranul cu „informații, experți și componente” în fabricarea de noi arme, a spus locotenentul general Ihor Romanenko.

Moscova nu a intervenit în conflict în mod direct (nu încă), dar se laudă vocal cu parteneriatul strategic cu Teheran. La 1 martie, Hezbollah, sprijinit de Iran, a atacat baza militară a Regatului Unit din Cipru cu o dronă Shahed ce avea componente rusești, a titrat ziarul Times.

Drona conținea un modul rusesc pentru sateliți, KOMETA-B.

„Nu sunt deloc surprins să cred că mâna ascunsă a lui Putin s-ar afla în spatele tacticilor și capabilităților Iranului”, a spus secretarul britanic al Apărării, John Healey, la 12 martie.

Rusia nu pare să fie totuși interesată ca Iranul să obțină o victorie militară. Scumpirea petrolului îl face pe Putin să devină capabil financiar pentru noi războaie, a spus locotenentul general Romanenko.

