Iranul face amenințări voalate la adresa SUA printr-un clip de propagandă. Ce ținte sunt vizate

Iran a publicat pe rețelele de socializare un videoclip de propagandă elaborat cu ajutorul inteligenței artificiale. În clip apare un nativ american, un copil japonez de la Hiroshima bombardată nuclear, o fetiță palestiniană din Fâșia Gaza, o elevă de la școala iraniană din Minab, generalul iranian Qasem Soleimani și ayatollahul Ali Khamenei. Toate personajele generate cu AI privesc spre cer în timp ce decolează rachetele iraniene spre SUA.

În clipul intitulat „răzbunare pentru toți”, regimul islamist de la Teheran își ilustrează atacurile drept o formă de „răzbunare” pentru toate războaiele „imperialiste” din trecut ale Statelor Unite. Sunt vizate ca ținte „Insula lui Epstein” și „Statuia lui Baal”. Aceasta din urmă este o versiune a Statuii Libertății de la New York City.

Despre președintele Donald Trump, care apare menționa în dosarele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, Iranul speculează că ar fi pornit războiul pentru a distrage atenția publicului american. Speculațiile sunt împărtășite și de americanii ultra-conservatori, naționaliști și susținători ai teoriilor conspirației.

Clipul LEGO cu propagandă pro-regim

În urmă cu o lună, agenția de știri Tasnim, controlată de Gărzile Revoluționare, au distribuit un clip de propagandă. Este un clip de propagandă cu grafică LEGO care îi înfățișează pe Trump și Netanyahu care lansează atacuri asupra Iranului după ce este șantajat cu dosarele Epstein.

Animația se încheie tragic pentru americani, cu rachete iraniene lovind Ambasada SUA din Arabia Saudită, Aeroportul Ben Gurion și un hotel de lux din Dubai, denunțate deja ca acțiuni teroriste împotriva obiectivelor civile.

Regimul de la Teheran acuză SUA că se folosesc de țările arabe din Golf pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

Mulți republicani se dezic de Trump din cauza celui mai „nepopular” conflict din istorie

Mulți dintre foștii votanți ai lui Trump în 2024 s-au distanțat de mișcarea „MAGA” și de Partidul Republican de la atacarea Iranului. Aceștia s-au alăturat mișcării „America First” pentru izolaționism. Influenceri ca Nick Fuentes și jurnaliști ca Tucker Carlson (potrivit MEDIAFAX) care l-au susținut pe Trump în alegerile prezidențiale s-au dezis de acesta de la scandalul dosarelor Epstein și atacarea Iranului.

Pe 17 martie 2026, suspiciunile ultra-conservatorilor adepți ai teoriilor conspiraționiste s-au amplificat. Directorul Centrului Antiterorism demisionează din cauza războiului cu Iranul. Acesta a declarat că „Iran nu reprezenta un pericol iminent pentru SUA” și că Trump ar fi declanșat războiul din cauza „presiunilor externe“.

Pe 11 februarie 2026, cu câteva săptămâni înainte de război, protestatarii iranieni au incendiat o sculptură intitulată „Baal”, la un miting anti-SUA. America este asemănată cu zeul canaanit Baal de către mulți fanatici iranieni. Potrivit New York Times, războiul cu Iran este cel mai nepopular conflict din istoria Americii. Un sondaj arată că Trump ar avea numai 41% susținere. George W. Bush, unul dintre predecesorii săi, a avut 76% susținere în a duce războiul în Irak.

Iran a amenințat cu atacuri în toată lumea

Purtătorul de cuvânt al Parlamentului Iranian Hhalibaf a postat o declarație amenințătoare referitoare la intențiile administrației Trump privind o intervenție a trupelor terestre în Iran:

„Cum ar putea Statele Unite să-și protejeze soldații de pe propriul nostru pământ când nu-și pot proteja nici măcar proprii soldați din bazele din regiune și îi staționează în hoteluri și parcuri?”.

Vineri, 20 martie, Iranul a amenințat extinderea atacurilor asupra locuri de recreere și turistice din întreaga lume. Vor fi vizați militari și oficiali ai SUA. Anterior, administrația Trump a anunțat că trimite mai multe nave de război și pușcași marini în regiune.â

Sunt vizate destinațiile turistice

Principalul purtător de cuvânt al Iranului, generalul Abolfazl Shekarchi, a avertizat:

„Parcurile, spațiile de relaxare și destinațiile turistice din întreaga lume nu vor fi sigure pentru dușmanii țării.”

Tensiunile cu Occidentul au crescut de când Iran a amenințat că va comite atacuri la distanță ca mijloc de presiune.

Uniunea Europeană a catalogat Gărzile Revoluționare Iraniene drept „organizație teroristă” încă de dinainte de război, potrivit MEDIAFAX.

