General german: Flancul estic al NATO ar putea fi apărat de roboți militari împotriva unui potențial atac al Rusiei

Generalul german Thomas Lowin a declarat într-un interviu acordat publicației germane Welt că flancul estic al NATO ar putea fi păzit în viitorul apropiat cu „tehnologii robotizate” care vor opera cu drone, sisteme radar și sateliți. Militarul de carieră mai preconizeaxă că flancul estic al NATO ar putea deveni cea mai bine păzită regiune a lumii de cele mai avansate tehnologii militare.

Pentru a preveni sau a încetini un atac din partea Federației Ruse, Alianța Nord-Altantică plănuiește să crească stocurile de armament și muniție, și să creeeze o structură defensivă bazată pe robotică militară. Thomas Lowin (n. 4 martie 1968, în Bremen ) este general de brigadă al armatei germane și, din iulie 2025, adjunct al șefului de stat major pentru operațiuni în cadrul Comandamentului Terestru Aliat al NATO.

„Zona fierbinte” din NATO: Granițele cu Belarus și Rusia

El a oferit și câteva detalii: de-a lungul granițelor NATO cu Rusia și Belarus va fi creată „o zonă defensivă specială”, strict supravegheată cu „echipamente operate de la distanță sau cu funcții semiautomate”.

„Vor fi capabile să colecteze informații de pe uscat, din aer, din spațiu și din mediul online. Datele colectate vor ajunge la statele membre NATO în timp real. Rețeaua va include echipamente fixe și mobile, precum radare, senzori acustici și optici, dar și informații furnizate de sateliți, drone și aeronave de recunoaștere”, a spus Thomas Lovin pentru Welt.

„NATO va crea o zonă fierbinte, proiectată pentru a opri sau a încetini un atac de la bun început”, a adăugat acesta.

Drone, roboți militari și sisteme antiaeriene

„Zona fierbinte” a flancului estic al NATO va fi păzită și de drone înarmate, vehicule de luptă semi-autonome, sisteme de roboți militari și mijloace automate de apărare aeriană. Generalul german a precizat că tehnologiile de robotică militară vor fi folosite în permanență de oameni, de militari umani care se vor angaja în respectarea regulilor și standardelor etice stabilite de Alianța Nord-Atlantică.

„Scopul principal este de a proteja țările care au o graniță comună cu Rusia și Belarus pe așa-numitul flanc estic. Cu alte cuvinte, de a descuraja Rusia de un atac și ca Alianță să fie capabilă să se apere într-o criză. În acest sens, EFDL (Eastern Flank Deterrence Line, o inițiativă regională NATO) este un concept conceput pentru a optimiza planurile de apărare existente. Conceptul, însă, poate fi aplicat în principiu nu numai așa-numitului flanc estic, ci la nivel mondial. De asemenea, ar fi potrivit, în principiu, pentru protejarea infrastructurii critice din sectorul civil, cum ar fi aeroporturile”, a precizat generalul.

„Este vorba despre descurajare și apărare la frontieră. Ideea fundamentală este de a construi un sistem de apărare complex, cu mai multe straturi, de-a lungul frontierei cu Rusia și Belarus și, pentru apărare, nu numai de a utiliza trupe convenționale, ci și de a crea o zonă robotizată sau automatizată în apropierea frontierei prin obstacole și utilizarea tehnologiei, pe care adversarul ar trebui apoi să o depășească.”a mai adăugat acesta.

Sursa Foto: Armata Franceză/ Armata Olandeză/ Armata germană

