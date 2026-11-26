Președintele Parlamentului Serbiei, care ocupă și funcția de președinte interimar al țării, Aleksandar Čupić, a declarat joi că scrutinul pentru alegerea noului șef al statului va avea loc pe 27 decembrie.

„Îi îndemn pe toți cetățenii Serbiei să dea dovadă de responsabilitate și să iasă la vot pe 27 decembrie”, a declarat președintele Parlamentului nou ales, Aleksandar Čupić.

Întrucât Constituția îi interzicea să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial, fostul președinte, Aleksandar Vucic, a ales să conducă lista Partidului Progresist Sârb (SNS) în încercarea de a obține funcția de prim-ministru. Cel de-al doilea mandat urma să expire pe 31 mai anul viitor.

La scrutinul parlamentar organizat pe 25 octombrie, lista susținută de mișcarea de protest condusă de studenți a câștigat categoric alegerile și a obținut 140 din cele 250 de mandate. Această victorie a pus capăt celor 14 ani de guvernare ai partidului lui Vučić. După eșecul încercării de a deveni premier, Aleksandar Vučić ocupă în prezent funcția de deputat și conduce grupul parlamentar al opoziției.