Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost întrebată, într-un interviu pentru postul de televiziune Jurnal TV, despre speculațiile privind o posibilă venire a Laurei Codruța Kövesi la Chișinău, pentru funcția de Procuror General. Șefa statului a precizat că „i-a cerut sfatul” fostei șefe a Parchetului European, privind chestiuni pe tema justiției din Republica Moldova, însă a precizat că funcția de procuror general este „deja ocupată”.

Președinta Maia Sandu a menționat că nu a discutat cu Codruța Kövesi despre o funcție în sistemul de justiție din Republica Moldova.

„Funcția de procuror general este ocupată. Nu există un concurs deschis acum pentru funcția de procuror general la Chișinău. Nu am invitat-o. Nu, nu am discutat cu nimeni despre o funcție anume. Nu știu dacă ar interesa-o să vină în Republica Moldova după o experiență și o funcție importantă la nivelul Uniunii Europene”, a afirmat Maia Sandu.

Maia Sandu, despre relația cu Kövesi: „Am discutat cu ea și i-am cerut sfatul”

Cu toate acestea, președinta Maia Sandu a precizat că a discutat cu fostul procuror general al Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, pe tema problemelor din sistemul de justiție din Republica Moldova.

„Sigur, de fiecare dată am discutat cu ea și i-am cerut sfatul despre cum să ne mișcăm și, da, procurorii noștri ar avea mult de învățat de la ea”, a spus Maia Sandu.

Ce pași ar trebui să urmeze Laura Codruța Kövesi pentru a ajunge la conducerea Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova

O eventuală numire a Laurei Codruța Kövesi în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova nu s-ar putea face direct. Potrivit procedurilor legale, șefia instanței este rezervată unui magistrat care face deja parte din componența CSJ. Prin urmare, înainte de a candida pentru această poziție, fosta șefă a Parchetului European ar trebui să obțină un post de judecător la instanța supremă.

Cele mai răsunătoare dosare din mandatul Laurei Codruța Kövesi, la șefia EPPO, au fost în țări de la periferia Europei

Laura Codruța Kövesi și-a încheiat oficial mandatul de procuror-șef la Parchetul European, la data de 30 octombrie 2026, după 7 ani cu un total de aproximativ 3.600 de dosare, dintre care peste 500 au implicat România.

Cele mai răsunătoare dosare din mandatul lui Kövesi, care implică politicieni, parlamentari, primari sau alți oameni cu funcții mari în stat, au fost orchestrate în țări ca România, Grecia, Croația, Spania sau Italia, în timp ce nemții și francezii au avut doar dosare despre parlamentarii lor europeni și au adunat mai puțin de un sfert din cele 3.600 de dosare făcute în 7 ani. Numele țării noastre apare și în 5 dosare care adună împreună prejudicii de aproape 4 miliarde de euro, conform rapoartelor oficiale.