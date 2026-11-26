Fostul președinte al Serbiei, Aleksandar Vučić, a amenințat că va intra în greva foamei dacă va fi arestat de autorități și va refuza tratamentul medical în acest caz.

„Este doar o chestiune de timp până voi intra în greva foamei. Odată ce o voi începe, nu va mai exista cale de întoarcere, pentru că le voi interzice medicilor în scris să-mi ofere asistență”, a declarat Vučić pentru Informer TV pe 25 noiembrie.

Aceste amenințări vin după ce poliția l-a reținut pe Dragan J. Vučićević, proprietarul și redactorul-șef al Informer, un tabloid și post de radio care l-a susținut puternic pe Vučić și formațiunea politică a acestuia, Partidul Progresist Sârb (SNS).

Vučićević a fost reținut la ordinul celui de-al Doilea Parchet Public de Bază din Belgrad, sub suspiciunea de incitare repetată la panică, tulburare a ordinii publice și obstrucționarea justiției.

Vučić, care conduce acum grupul parlamentar de opoziție SNS, a declarat că este deosebit de indignat de reținerea lui Vučićević și a susținut că nu există temeiuri legale pentru arestarea acestuia.

De asemenea, Vučić a acuzat noul guvern că încearcă să-l reducă la tăcere, spunând că singura modalitate prin care poate riposta este greva foamei.

„Nu mă puteți reduce la tăcere, nu mă puteți învinge”, a spus fostul președinte al Serbiei, acuzându-i pe membrii noii majorități parlamentare de ipocrizie și că beneficiază de sistemul politic instituit sub conducerea sa.

Arestarea are loc pe fondul unei serii de anchete și acțiuni de reglementare care implică personalități și instituții asociate cu fosta administrație condusă de SNS, în urma înfrângerii acesteia în alegerile parlamentare din 25 octombrie.

Lista Studenților, care reprezintă mișcarea studențească ce a condus aproape doi ani de proteste împotriva guvernului lui Vučić, a câștigat 140 din cele 250 de locuri din parlament. Coaliția condusă de Vučić a obținut doar 103 locuri, restul de șapte ajungând la partidele minoritare.

Noul parlament a fost constituit pe 17 noiembrie și l-a ales pe reprezentantul Listei Studenților, Aleksandar Čupić, în funcția de președinte.

Încă de la alegeri, procurorii și poliția au intensificat controlul asupra funcționarilor publici asociați cu fosta administrație. Procurorul Suprem a ordonat inspecții la toate cele 87 de birouri de procuratură, în timp ce poliția a arestat înalți funcționari pentru presupuse abuzuri în serviciu.

Autoritatea de reglementare în domeniul mass-media, Autoritatea de Reglementare pentru Media Electronică (REM), a inițiat proceduri împotriva mai multor posturi de radio asociate cu partidul SNS și Aleksandar Vučić, inclusiv Informer TV.

Pe 4 noiembrie, a impus o suspendare de șapte zile a difuzării unuia dintre programele canalului. Vučić și alte personalități importante ale partidului SNS au acuzat mișcarea studențească de reglări de conturi politice și au descris evoluțiile drept o campanie de „teroare revoluționară”.

Noul guvern se confruntă cu așteptări mari din partea alegătorilor, care doresc ca acesta să pună în aplicare reformele promise, să investigheze suspiciunile de corupție și să abordeze presupusele legături dintre oficialii publici și crima organizată.