Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut diversificarea capacităților de utilizare a armelor nucleare tactice, în timpul unei vizite la un centru de cercetare militară. Phenianul transmite că nu va renunța la arsenalul său nuclear.

Coreea de Nord intenționează să extindă capacitățile operaționale ale arsenalului său nuclear tactic, potrivit declarațiilor făcute miercuri, 25 noiembrie, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, potrivit Al Jazeera.

În timpul unei inspecții la un centru de cercetare în domeniul armelor nucleare, liderul de la Phenian a solicitat intensificarea eforturilor pentru diversificarea misiunilor în care ar putea fi utilizat acest tip de armament.

Coreea de Nord „trebuie să îşi concentreze eforturile pe capacitatea de a utiliza armele nucleare tactice pentru diverse misiuni în numeroase domenii”, a declarat Kim Jong Un, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.

„Aceasta este o sarcină importantă şi urgentă, care decurge din valoarea militară a armelor nucleare tactice în războiul modern”, a adăugat liderul nord-coreean.

Câte arme nucleare deține Coreea de Nord

Kim Jong Un a reiterat poziția Phenianului privind menținerea arsenalului nuclear, susținând că politica în acest domeniu este consacrată în Constituția țării.

„Politica noastră nucleară este o piatră de temelie a protejării suveranităţii republicii, consacrată în legea supremă a statului. Nimeni nu are dreptul să ne constrângă să ne încălcăm constituţia sau să încerce să o modifice. Capacitățile noastre nucleare sunt de acum o realitate”, a afirmat acesta.

Președintele Trump, care s-a întâlnit de trei ori cu Kim Jong Un în timpul primului său mandat, în încercarea de a limita programul nuclear al Phenianului, a estimat în luna august că regimul nord-coreean dispune de cica 57 de arme nucleare „foarte puternice”.

Totodată, autoritățile de la Seul estimează însă că arsenalul nuclear al Coreei de Nord cuprinde între 80 și 120 de arme.