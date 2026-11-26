O explozie și un incendiu la o instalație petrolieră importantă din capitala Thailandei, joi, au rănit cel puțin nouă persoane și au forțat locuitorii din apropiere să evacueze pentru scurt timp, relatează Associated Press.

Majoritatea persoanelor rănite au suferit arsuri, iar trei dintre acestea se află în stare critică, potrivit Centrului Medical Erawan din Bangkok. O înregistrare video postată pe rețelele de socializare a arătat un fum negru gros ridicându-se de la locul accidentului, într-un cartier estic al orașului Bangkok.

Locuitorii din zonă au fost sfătuiți, prin intermediul mesajelor de alertă primite pe telefoane, să părăsească imediat zona sau să o evite dacă sunt în trecere. La mai puțin de o oră distanță, autoritățile orașului au anunțat că incendiul a fost stins.

Ministrul Energiei, Akanat Promphan, a declarat că incendiul pare să fi izbucnit la una dintre rafinării, care se află la aproximativ 100 de metri de depozitul de petrol. Acesta a spus că va inspecta locul pentru a se asigura că nu există alte riscuri.

„Dacă nu suntem sută la sută siguri că depozitul de petrol este sigur, nu le vom permite să reia operațiunile”, a precizat Akanat Promphan.

Bangchak Corp., care deține instalația de rafinare și depozitare, a confirmat incendiul într-o postare pe Facebook și a declarat că în acest moment se investighează cauza.

Rafinăria afectată, cu o capacitate listată de 120.000 de barili pe zi, este a cincea ca mărime din Thailanda și singura situată într-o zonă urbană.