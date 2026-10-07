Fostul cancelar german Gerhard Schröder, vizită la Moscova chiar de ziua lui Vladimir Putin

Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder, a sosit miercuri la Moscova pentru a se întâlni cu conducerea și angajații lanțului de magazine Globus, compania căreia a devenit șef de curând, a declarat serviciul de presă al retailerului pentru Ria Novosti. Această vizită coincide cu aniversarea președintelui rus Vladimir Putin, care împlinește pe 7 octombrie vârsta de 74 de ani.

Fostul șef al executivului german s-a alăturat la începutul acestei luni consiliului de supraveghere al retailerului rus Hyperglobus, compania care operează lanțul de supermarketuri deținut anterior de retailerul german Globus.

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Prietenia dintre Vladimir Putin și Gerhard Schröder, una dintre cele mai controversate relații politice, a început în perioada în care cel din urmă era cancelar al Germaniei, în perioada 1998 – 2005. Relația dintre cei doi a rezistat timpului, conflictelor și izolării internaționale a Rusiei, chiar până în ziua de astăzi.

Cei doi au legat o prietenie profundă dincolo de protocolul oficial. Aceștia au petrecut Crăciunul împreună, s-au relaxat pe plaja de la Soci și s-au vizitat frecvent ori de câte ori au avut ocazia.

Spre sfârșitul mandatului său, în anul 2005, Schröder a bătut palma cu Putin pentru construcția gazoductului Nord Stream prin Marea Baltică, legând astfel Rusia de Germania. La scurt timp după ce a pierdut alegerile în fața Angelei Merkel, Schröder a fost angajat de consorțiul Nord Stream și ocupat ulterior diverse funcții de conducere în companii energetice rusești, fiind principalul om de legătură între Moscova și Berlin.

Din cauza refuzului său de a rupe legăturile cu Moscova, Bundestag-ul i-a retras în 2022 o parte din beneficiile de fost cancelar și i-a închis biroul finanțat din bani publici. De asemenea, mulți lideri din propriul său partid, Partidul Social Democrat (SPD), s-au dezis de el.