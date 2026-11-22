O șuviță de păr a primului președinte al Statelor Unite, George Washington, a fost vândută la o licitație pentru suma de 4.000 de dolari, scrie BBC.

Bucata de păr a aparținut cândva lui John Gadsby, care l-a găzduit pe George Washington în 1799, chiar înainte de moartea fostului președinte, survenită în același an, și a fost achiziționată ulterior de un colecționar pe nume John K. Lattimer de la un descendent al lui Gadsby, potrivit casei de licitații Richmond Auctions, care a vândut obiectul.

Nu a fost dezvăluit numele noului proprietar.

Vânzarea care a avut loc sâmbătă nu este cea mai scumpă licitație de păr al lui George Washington. Trei șuvițe despre care se crede că i-au fost tăiate în apropierea momentului morții sau după aceasta, păstrate într-un medalion, s-au vândut cu aproape 40.000 de dolari în 2021.

Gadsby, un locuitor al ceea ce în 1799 era orașul Alexandria din Virginia, l-a invitat pe Washington la cină cu puțin timp înainte de moartea acestuia, survenită mai târziu în același an, potrivit unei mărturii date în 1928 de nepoata lui Gadsby, Julia Ten Eyck McBlair, și care a fost publicată pe site-ul Richmond Auctions.

McBlair a declarat că bunicul ei a intrat în posesia unei șuvițe de păr a lui Washington „datorită prieteniei și legăturii pe care le-a avut cu acesta în ultimele sale zile” și că a pus-o într-o ramă și a agățat-o „sub portretul generalului Washington din casa noastră din Washington City, unde am văzut-o toată viața mea”.

Gadsby a găzduit cele două festivități organizate cu ocazia zilei de naștere a lui Washington în 1798 și 1799, potrivit Richmond Auctions.

George Washington a condus forțele americane către victorie împotriva britanicilor în Războiul de Independență și a contribuit la redactarea Constituției SUA înainte de a deveni primul președinte al țării în 1788. S-a retras din funcție în 1797, după ce a îndeplinit două mandate.

S-au păstrat mai multe șuvițe din părul lui Washington. Cel puțin 50 de exemplare se află într-o colecție la fosta sa reședință, Mount Vernon, care este acum un muzeu.

„Expunerea publică a șuvițelor de păr ale prietenilor sau ale persoanelor dragi a atins apogeul în secolul al XIX-lea, dar era de mult timp o practică populară în rândul familiilor înstărite, precum familia Washington”, se menționează într-un articol de pe blogul site-ului Mount Vernon.

Pe lângă medalioanele conținând șuvițe din părul său, și alte obiecte asociate cu Washington au înregistrat rezultate bune la licitații.

În luna iulie, o scrisoare semnată de Washington din 1776, în care acesta solicita soldați pentru Armata Continentală în vederea luptei împotriva britanicilor, s-a vândut cu 109.800 de dolari.