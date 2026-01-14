Prima pagină » Știri externe » Germania plănuiește să trimită primii soldați în Groenlanda pentru a contracara invazia SUA a teritoriului Danemarcei

14 ian. 2026, 21:22, Știri externe
Germania ar putea trimite primii soldați în Groenlanda încă din această săptămână. Sursele BILD din Germania și din țările scandinave au declarat că este vorba despre un mic detașament avansat al Bundeswehr. Ministerul Apărării din Germania nu a confirmat și nici nu a infirmat oficial aceste informații.

Potrivit BILD, trimiterea ar putea avea loc mâine, pe 15 ianuarie. Oficial, extinderea prezenței militare în Groenlanda este prezentată ca o inițiativă a țărilor europene membre NATO, însă, potrivit BILD, coordonarea are loc prin intermediul Copenhaguei, și nu al structurilor alianței. Motivul este dorința de a desfășura misiunea fără participarea SUA, deoarece țările nordice NATO se află sub comanda alianței din Norfolk.

Danemarca a anunțat anterior că va consolida propria grupare în Groenlanda. Se așteaptă ca alți aliați europeni să se alăture și ei. Germania ia în considerare, în primul rând, participarea unor unități specializate de vânători de munte, forțe navale și Luftwaffe.

Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat, de asemenea, că ofițerii suedezi au sosit deja în Groenlanda pentru a pregăti exercițiile daneze „Rezistența arctică”.

Anterior, ministrul apărării din Germania, Boris Pistorius, a cerut într-un articol pentru Die Zeit țărilor NATO să apere împreună Groenlanda și Arctica de influența Rusiei și Chinei, subliniind că acțiunile unilaterale ale SUA subminează fundamentele alianței.

Știre în curs de actualizare

