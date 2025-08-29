Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească IRANUL/ Teheranul ar putea lua măsuri împotriva statelor occidentale

Germania și-a îndemnat cetățenii să părăsească Iranul și să evite să călătorească acolo, pentru a evita eventualele pericole care ar putea fi declanșate de sancțiunile ONU împotriva programului nuclear al Teheranului.

Marea Britanie, Franța și Germania au lansat, joi, un proces de 30 de zile pentru a reimpune sancțiunile ONU împotriva Iranului, din cauza programului său nuclear.

„Întrucât reprezentanții Guvernului iranian au amenințat, în repetate rânduri, asupra unor consecințe în acest caz, nu se poate exclude faptul că interesele și cetățenii germani vor fi afectați de contramăsurile din Iran”, a transmis Ministerul de Externe. „În prezent, Ambasada Germaniei la Teheran poate oferi doar asistență consulară limitată la fața locului”; a avertizat Ministerul. „Mecanismul de reimpunere a sancțiunilor” a fost încorporat în acordul nuclear JCPOA din 2015, care permite reluarea sancțiunilor complete împotriva Teheranului, în cazul în care acesta încalcă tratatul.

Sancțiunile ar putea fi evitate dacă Iranul convine asupra unui nou acord nuclear

Decizia celor trei state a urmat negocierilor desfășurate pe parcursul a două luni, de la războiul de 12 zile dintre Iran și Israel, la care s-au alăturat forțele americane.

Totuși, dacă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei va face concesii și va ajunge la un nou acord nuclear cu statele occidentale, reluarea restricțiilor nu va intra în vigoare, potrivit ziarului The Jerusalem Post.

Parlamentul iranian a început să elaboreze un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară, după ce Marea Britanie, Franța și Germania au lansat un proces, joi, de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra programului nuclear iranian.

„Acestea sunt consecințele activării mecanismului de reimpunere a sancțiunilor”, a declarat Hossein-Ali Haji-Deligani, un parlamentar iranian, care a acuzat cele trei state europene că sunt „sursa multor probleme din lume”.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară