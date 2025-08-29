Prima pagină » Știri externe » Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară

29 aug. 2025, 09:06, Știri externe
Iranul este pregătit să reia negocieri „corecte” privind programul său nuclear, dacă Occidentul dă dovadă de seriozitate, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

„Araghchi a reafirmat disponibilitatea Iranului de a relua negocieri diplomatice corecte și egale, cu condiția ca celelalte părți să arate seriozitate și bunăvoință și să evite acțiunile care afectează șansele succesului”, a transmis Ministerul iranian de Externe.

De asemenea, Parlamentul iranian au început să elaboreze un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară, după ce Marea Britanie, Franța și Germania au lansat un proces, joi, de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra programului nuclear iranian.

„Acestea sunt consecințele activării mecanismului de reimpunere a sancțiunilor”, a declarat Hossein-Ali Haji-Deligani, un parlamentar iranian, care a acuzat cele trei state europene că sunt „sursa multor probleme din lume”, potrivit ziarului The Times of Israel.

Iranul ia în considerare adoptarea unor măsuri împotriva Occidentului

Parlamentarul a dezvăluit că „vor fi luate și alte măsuri pentru țările cheie ale mecanismului de reluare a sancțiunilor”.

Franța, Marea Britanie și Germania, alături de China, Rusia și Statele Unite, au ajuns la un acord cu Iranul în 2015, care includea restricții semnificative privind programul său nuclear, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor ONU. Washingtonul a decis să se retragă în 2018, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. Teheranul nu a îndeplinit unele angajamente, în special cele privind procesul de îmbogățire al uraniului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat (60%), mult peste limita de 3,67% stabilită prin acordul din 2015.

Pentru fabricarea unei bombe atomice, îmbogățirea uraniului trebuie să ajungă la 90%, potrivit AIEA. Țările occidentale, alături de SUA și Israel, suspectează Iranul că urmărește să creeze o bombă atomică. Teheranul a negat acuzațiile, în repetate rânduri, insistând că energia nucleară are exclusiv scop civil.

