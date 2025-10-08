Prima pagină » Știri externe » Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul

Andrei Văcaru
08 oct. 2025, 18:23, Știri externe
Consumul recreațional de canabis a scăpat de sub control în GERMANIA /Cum vrea Guvernul să stopeze fenomenul

Cabinetul german a adoptat miercuri un plan de restricționare a vânzării online de canabis pentru a face față creșterii importurilor acestui drog de la legalizarea consumului său recreațional anul trecut, au anunțat autoritățile de la Berlin.

Amendamentul la legea existentă va impune contactul direct, în persoană, cu un medic pentru o rețetă de canabis și va interzice livrarea produsului prin serviciile de curierat, distribuția fiind limitată la farmaciile fizice pentru a asigura o consiliere adecvată, informează Reuters.

Consumul de canabis în scopuri recreaționale este legal în Germania

Germania a devenit a noua țară din care a legalizat consumul recreațional al drogului în aprilie 2024. În prima jumătate a anului 2025, importurile au crescut cu peste 400% față de aceeași perioadă a anului precedent, au informat autoritățile.

„Creșterea mare a importurilor de canabis și practica prescrierii de canabis online fără niciun contact medical personal necesită acțiuni politice”, a declarat ministrul Sănătății, Nina Warken.

Creșterea nu se datorează unei cereri mai mari din partea pacienților grav bolnavi, a transmis oficialul, deoarece rețetele prin sistemul de asigurări sociale de sănătate au crescut doar cu un procent de o singură cifră.

„Persoanele care au nevoie cu adevărat de canabis medicinal vor putea în continuare să îl obțină”, a declarat Warken.

Un purtător de cuvânt al Jiroo, o farmacie din Berlin specializată în canabis, a declarat pentru Reuters că se așteaptă ca principalul impact să fie asupra pacienților din zonele rurale, care, au spus ei, s-ar putea să nu poată accesa îngrijiri adecvate la nivel local.

Sursa foto: Shutterstock

