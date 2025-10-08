Germania se îndreaptă spre CREȘTERE economică solidă /Relansarea, stimulată de investițiile în apărare și infrastructură

Guvernul Germaniei a revizuit în creștere previziunile economice pentru anul 2026, în contextul programelor de stimulare a relansării prin investițiile destinate infrastructurii și apărării.

Economia Germaniei ar putea avea o creștere solidă în următorii doi ani. Principalele institute economice estimează o creștere de 1,3% și de 1,4%, grație investițiilor masive efectuate de Guvern. Cu toate acestea, institutele avertizează că, în lipsa reformelor structurale, investițiile vor avea efecte doar pe termen scurt.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, estimează pentru anul acesta o creștere economică de doar 0,2%. Cu toate acestea, Germania, principala economie a Europei, ar putea avea anul viitor o creștere de 1,3%, urmată de atingerea nivelului de 1,4% în 2027.

”După doi ani de contracție economică, în toamna anului 2025 începem să avem o creștere ușoară. Iar pentru anii 2025-2026, am putea avea o dinamică mult mai favorabilă, susținută de măsurile economice și financiare ale Guvernului”, a declarat Katherina Reiche, conform site-ului Tagesschau.de.

În acest context, Guvernul Friedrich Merz se așteaptă la stabilizarea prețurilor și la creșterea veniturilor reale.

”Prețurile vor avea evoluții stabile, salariile vor avea creșteri reale, cu impact vizibil asupra familiilor”, a subliniat ministrul Economiei.

Parlamentul Germaniei, la sfârșitul lunii septembrie, bugetul pentru anul în curs, care atinge nivelul de 500 de miliarde de euro, iar, separat, a fost adoptat planul investițiilor în apărare și în infrastructura esențială.

Foto: Profimedia

