Un proces împotriva a doi presupuși spioni chinezi a fost anulat/ GUVERNUL BRITANIC nu a furnizat informații pentru continuarea anchetei

08 oct. 2025, 10:14, Știri externe
Înaltul procuror al Marii Britanii a declarat că un proces în care sunt implicați doi cetățeni chinezi acuzați de spionaj a fost anulat, deoarece nu s-au putut obține suficiente dovezi de la Guvern.

Premierul britanic, Keir Starmer, a subliniat că Guvernul nu se poate baza decât pe o evaluarea anterioară cu privire la statul chinez, care a numit țara o „provocare care definește epocile”.

Acuzațiile împotriva lui Chirstoper Cash, în vârstă de 30 de ani, și a lui Christopher Berry, în vârstă de 33 de ani, au fost retrase de către procurori în septembrie, atrăgând critici din partea miniștrilor și parlamentarilor.

Directorul Procuraturii Publice, Stephen Parkinson, a declarat că au existat suficiente dovezi pentru a-i urmări penal pe cei doi acuzați, dar un precedent creat de un alt caz de spionaj a ridicat pragul necesar pentru a condamna persoane în conformitate cu Legea Secretelor Oficiale. Serviciul Procuraturii Coroanei a depus „eforturi pentru a obține” dovezi suplimentare de la Guvern „de-a lungul multor luni”, dar declarațiile furnizate nu au fost suficiente pentru a continua urmărirea penală.

Guvernul nu furnizează informații suplimentare în privința cazului de spionaj

Parkinson a insistat că dovezile ar fi fost necesare pentru a acuza Beijingul că reprezintă o „amenințare la adresa securității naționale” la momentul presupuselor infracțiuni comise, potrivit BBC.

Parkinson a declarat că un proces care s-a desfășurat la începutul anului, implicând cetățeni bulgari care spionau pentru Rusia, a hotărât, în temeiul Legii Secretelor Oficiale, că reprezintă o „amenințare la adresa securității Marii Britanii”. Parkinson a subliniat că „trebuie obținute dovezi suplimentare” de la Guvern pentru a continua urmărirea penală, dar a avertizat că acestea nu sunt „disponibile”.

