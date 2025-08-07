Prima pagină » Știri externe » Gest OFENSATOR făcut de ministrul israelian de Finanțe. Cum a fost surprins oficialul

07 aug. 2025, 15:09, Știri externe
În timpul unei vizite de lucru în Cisiordania, ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a fost pozat lângă un zid pe care era scris un mesaj ofensator la adresa populației arabe.

Cunoscut pentru convingerile sale naționaliste, Smotrich pledează alături de alte figuri marcante ale politicii de extremă dreapta pentru întoarcerea israelienilor în așezările evacuate în 2005 din Cisiordania.

Pe un perete din fosta colonie Sa-Nur, se poate observa scris mesajul „moarte arabilor”. Fotografia a fost publicată pe canalele de comunicare oficiale, iar ulterior editată, pentru a scoate expresia problematică.

Într-o societate puternic divizată etnic, poziționarea unui înalt oficial al statului Israel lângă monumente controversate a fost aspru criticată.

Bezalel Smotrich nu s-a lăsat descurajat și a venit cu explicații.

„Am văzut acel grafitti doar după ce fotografia a fost publicată. Respingem complet mesajul, nu asta am vrut să transmitem. Ce este deranjant este că nimeni nu observă revoluția în materie de dezvoltare pe care Smotrich o conduce, dar un mesaj stupid scris pe pereți este ușor vizibil”, a transmis ministrul de Finanțe, potrivit Haaretz.

Liderul opoziției nu s-a lăsat convins de explicațiile puerile lansate de Bezalel.

„Dincolo de dezbaterea etică, ce se așteaptă guvernul să spunem lumii atunci când este publicată o fotografie cu un ministru de rang înalt zâmbind alături de un perete pe care scrie «Moarte Arabilor»?”, a declarat Yair Lapid.

