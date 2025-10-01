Prima pagină » Știri externe » Grevă națională și proteste în Grecia împotriva unui proiect de lege care ar permite ziua de lucru de 13 ORE

01 oct. 2025, 16:56, Știri externe
Mii de demonstranți au mărșăluit pe străzile din Atena și Thessaloniki miercuri, ca parte a unei greve generale care a întrerupt activitatea în întreaga țară, pentru a protesta împotriva modificărilor aduse legislației muncii din Grecia.

Greva de 24 de ore a întrerupt serviciile din întreaga țară, inclusiv în școli, tribunale, spitale publice și municipalități.

Trenurile și taxiurile din Atena nu au circulat pe durata grevei, iar autobuzele și serviciile de metrou, tramvai și troleibuz din capitală au funcționat cu un program redus. Feriboturile au rămas în porturi, notează Associated Press.

Sindicatele care reprezintă funcționarii publici și lucrătorii din sectorul privat au convocat greva pentru a protesta împotriva modificărilor legislației muncii.

Este un proiect „demn de Evul Mediu”, au scandat sindicaliștii în capitala Greciei.

Ce prevede proiectul de lege care a provocat furia sindicatelor

Apărat de ministrul Muncii și Securității Sociale, Niki Kerameus, proiectul de lege, care nu a fost încă prezentat Parlamentului, prevede în special că, în anumite condiții și pentru bani suplimentari, un angajat poate lucra 13 ore pe zi pentru un singur angajator.

Conform noilor reglementări, orele de lucru care includ ore suplimentare vor fi limitate la 48 de ore pe săptămână, cu maximum 150 de ore suplimentare permise pe an.

Într-o țară în care economia și-a revenit după criza financiară, dar rămâne fragilă, această posibilitate există deja, dar numai dacă un angajat are doi sau mai mulți angajatori.

Premierul grec: Mulți tineri vor să muncească mai mult pentru a câștiga mai mult

Prim-ministrul, care este la putere din 2019, a spus că mulți tineri vor să muncească mai mult pentru a câștiga mai mult.

„Garantăm libertatea de alegere atât pentru angajator, cât și pentru angajat. De ce ar fi asta antisocial?”, a întrebat el la începutul lunii septembrie.

Durata legală a zilei de muncă în Grecia este în prezent de opt ore, cu posibilitatea de a lucra până la trei ore suplimentare.

Sindicatele susțin că noile reguli îi lasă pe lucrători vulnerabili la abuzurile angajatorilor.

„Spunem nu (turei) de 13 ore. Epuizarea nu este dezvoltare, toleranța umană are limite”, a declarat Confederația Generală a Muncitorilor din Grecia, sindicatul din sectorul privat.

Sindicatul cere o săptămână de lucru de 37 de ore și jumătate și revenirea contractelor colective de muncă.

În Grecia, timpul de lucru săptămânal, de 39,8 ore, este mai mare decât media celor 27 de țări ale Uniunii Europene (35,8 ore), potrivit Eurostat.

De asemenea, există disparități puternice, conform Le Figaro.

În sectorul turismului, în „vârful” de sezon, chelnerii și bucătarii lucrează zile lungi, uneori fără cea mai mică pauză săptămânală.

Grecia a introdus deja posibilitatea unei săptămâni de lucru de șase zile, în special în cazul unei cereri mari într-un sector precum turismul.

Foto: Profimedia

