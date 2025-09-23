Doi români, ARESTAȚI în Grecia pentru spionaj la baza navală Salamis

Autoritățile elene au arestat luni, 22 septembrie, doi români sub acuzația de spionaj, după ce au fost surprinși în timp ce fotografiau cu telefonul dintr-o barca, baza navală Salamis, cea mai mare a Marinei Elene.

Autoritățile portuare din Grecia au fost sesizate cu privire la o ambarcațiune turistică sub pavilion grecesc, cu doi pasageri străini, care naviga în zona strâmtorii Nafstathmos și a fost oprită de o navă a Marinei din Grecia, informează publicația Kathimerini.

Cei doi bărbați din România, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost surprinși în timp ce făceau poze cu telefonul în zona Strâmtorii Bazei Navale Salamis, când au fost opriți de o navă a Gărzii de Coastă.

Românii au fost transportați la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu.

Asupra celor doi au fost găsite trei telefoane mobile, 4.700 de euro și 400 de dolari. Bunurile materiale au fost confiscate, iar ambarcațiunea în care se aflau a fost dusă la Paloukia, Salamis, pentru a se efectua o verificare amănunțită a documentelor de transport.

Ce au găsit autoritățile Marinei Elene asupra celor doi români

„În după-amiaza zilei de ieri, Autoritatea Portuară din Salamis a fost informată despre existența unei nave turistice profesionale (E/P-T/R) sub pavilion grec, cu doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în zona Strâmtorii Stației Navale și a fost oprită de o navă a Marinei Elene.

În urma unei inspecții efectuate de echipajul navei de patrulare LS-EL.AKT. care s-au deplasat de urgență la fața locului, s-a constatat că cei mai sus menționați, în vârstă de 22 și 52 de ani, posedau material fotografic al Bazei Navale Salamina pe dispozitivele de telefonie mobilă pe care le aveau asupra lor”, mai menționează sursa citată.

FOTO: Profiemdia.