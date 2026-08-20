Toate ghișeele de check-in de la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv au fost închise brusc joi după ce angajații au lansat o grevă spontană care a dus la paralizarea, temporară, a principalului nod aerian al Israelului în cea mai aglomerată zi de călătorie din an. Peste 100.000 de pasageri au rămas blocați în terminale și în aeronavele care tocmai au aterizat.

Angajații au acuzat supraaglomerarea din această perioadă a aeroportului și personalul insuficient pentru a face față fluxului mare de pasageri din timpul verii. De asemenea, sindicatele au semnalat dificultăți la încărcarea și descărcarea bagajelor, alături de o criză acută a locurilor de parcare pentru aeronave în condițiile în care pistele sunt rezervate în mare parte avioanelor militare americane de realimentare staționate pe Ben Gurion temporar.

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În cadrul grevei spontane, la ora 14:00 toate ghișeele de check-in de pe aeroport au fost închise, iar serviciile de manipulare a bagajelor au fost complet oprite. Comitetul angajaților a blocat inclusiv intrările în porțile aeroportului, ceea ce a dus la formarea de cozi kilometrice pe drumurile de acces.

Toată această perturbare a fluxului pe aeroport a determinat un răspuns imediat din partea Autorității Aeroportului, care a cerut angajaților să înceteze orice acțiuni care ar putea interfera cu operațiunile normale.

După intervenția directorului Ministerului Transporturilor și a premierului Benjamin Netanyahu, care au emis amenințări dacă greva nu încetează, personalul aeroportului a reluat treptat lucrul în cursul după-amiezii.